中國疫情持續延燒 首都北京連兩天通報死亡病例

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（中央社台北21日電）中國官方今通報新增COVID-19病例2萬7095例，本土2萬6824例。中國新增染疫數近來屢創半年來新高，首都北京又通報2例染疫死，連續兩天通報死亡病例，同時各地仍頻傳施行優化防疫的亂象。

中國衛健委上午通報，20日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診2365例，境外輸入病例88例，本土2277例中，廣東984例，重慶231例，四川217例，河南161例，北京154例等。

新增死亡病例2例，均為本土病例，在北京；無新增疑似病例。

新增無症狀感染者2萬4730例，境外輸入183例，本土2萬4547例中，廣東8101例，重慶5898例，甘肅1173例，河南1050例，新疆893例，內蒙古832例，北京808例，河北734例，山東647例，陝西637例，四川612例等。

截至20日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2萬2210例（其中重症病例107例），累計死亡病例5229例，累計報告確診病例28萬8562例，尚在醫學觀察的無症狀感染者2萬8514例（境外輸入1138例）。

首都北京市疫情持續惡化，新增染疫962例逼近破千，當中半數集中在朝陽區，繼昨天通報新增1起死亡病例，今天通報又增2例。香港網路媒體01報導，2死皆為高齡長者。

其中91歲的女性合併腦梗病史多年又老年癡呆，生活不能自理，入院後立即插管，接簡易呼吸器輔助通氣，持續心肺復甦約40分鐘，仍測不到心率、血壓、血氧，無法恢復自主循環，於11月20日宣布臨床死亡。

88歲的男性高血壓病史20年，中風病史6年，長期臥床，生活不能自理，10年前曾手術治療前列腺癌，並慢性支氣管炎病史，染疫後20日突發心律失常，持續心肺復甦約50分鐘，因基礎病情惡化，經搶救罔效不治。

此外，朝陽區是北京的商業中心，各國使館聚集於此，當局呼籲民眾週末別外出，當地的商家紛紛歇業，網友上傳推特的圖像顯示，北京市若干餐館甚至在門口張貼謝絕朝陽區居民入內的公告。

而當局頒布強調不得防疫一刀切的20條優化措施在朝陽區沒落實，網友上傳YouTube的畫面顯示，當地仍是築起長長的藍色圍籬，身穿防護衣的大白如部隊移防，大批進駐宛若如臨大敵。

至於中國當前另個疫情重災區廣州市，繼海珠區後，當局下令白雲區自今天凌晨3時許至11月25日，實施「強化社會面疫情防控措施」，嚴格限制人員流動，非必要不外出，全區地鐵、公交全時段暫停服務。

網友上傳推特的影音，提前得知封控消息的民眾漏夜帶著輕便的家當，翻過社區的鐵欄杆趕緊走人，偷偷摸摸的行徑猶如欠債跑路的。

也有不滿封控的民眾與防疫人員當街大打出手，甚至是多個防疫人員圍毆一人，日前才爆發兩個沒戴口罩女子被防疫人員綑綁下跪示眾挨批，又有網友上傳兩個疑似白雲區的城管，把突破防疫圍籬的女子壓制綑綁在地。

而優化防疫措施的實行，並未遏止因硬封控導致的次生災難。網友上傳的影音顯示，在安徽省省會合肥市，驚傳一具無名男性腐屍倒臥在商業徒步區，據網友上傳的畫面，死者疑似是因封城而無家可歸，客死他鄉。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111121