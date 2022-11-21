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北京疫情升溫 22日起進返京人員全面實施3天3檢

2022/11/21 18:51（11/21 19:46 更新）
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北京市當局宣布，22日起對所有進返京人員實行落地3天3檢，每天須完成一次核酸檢測，陰性結果未出前，居家不外出。圖為北京朝陽區核心區新增一處社會面核酸檢測點。（中新社提供）中央社 111年11月21日
北京市當局宣布，22日起對所有進返京人員實行落地3天3檢，每天須完成一次核酸檢測，陰性結果未出前，居家不外出。圖為北京朝陽區核心區新增一處社會面核酸檢測點。（中新社提供）中央社 111年11月21日
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（中央社台北21日電）北京市當局今天宣布，因為連續出現COVID-19輸入病例，為進一步做好首都疫情防控，明天起對所有進返京人員實行落地3天3檢，每天須完成一次核酸檢測，陰性結果未出前，居家不外出。

央廣網報導，北京21日下午舉行疫情防控工作新聞發布會，北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前國內疫情點多面廣頻發，北京市連續出現輸入病例，為進一步做好首都疫情防控，最大限度做到早發現、早處置。決定從11月22日起，對所有進返京人員實行落地3天3檢，抵京後前3天，每天須完成一次核酸檢測，陰性結果未出前，居家不外出。

報導指出，抵京24小時內未完成第一次核酸檢測，抵京滿3天未完成第3次檢測的人員，北京健康寶App將彈窗提示，請儘快進行核酸檢測，完成檢測後，即可解除。

報導稱，北京市將根據進返京的客流情況，適當增設24小時核酸採樣點，優化核酸採樣點位選址，方便大家進行檢測，也請大家配合落實首都疫情防控措施，切實做好落地3天3檢，7天內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所。

官方強調，「未落實防疫措施引發疫情傳播的，將承擔法律責任。」

據不完全統計，北京此輪疫情累計感染者約5300人，已出現3名死亡患者。官方通報昨天新增962例，今天截至下午3時再添316例。

北京市疾控中心副主任劉曉峰今天在發布會稱，北京當前疫情呈現快速上升態勢，面臨疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。（編輯：楊昇儒）1111121

#北京
#徐和建
#劉曉峰
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