中國新增病例攀高再增2死 封控趨嚴民怨更高漲

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（中央社台北22日電）中國官方今通報新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）2萬8127例，本土2萬7899例及新增2死。面對居高不下的染疫數，當局封控日益趨嚴，導致反封控的民怨日益高漲，對峙氛圍升高。

中國衛健委官網上午通報，21日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2225例，境外輸入80例，本土2145例中，廣東781例，北京274例，四川240例，重慶178例，雲南147例等。

另新增死亡病例2例，均為本土病例（河南1例，四川1例）；無新增疑似病例。

新增無症狀感染者2萬5902例，境外輸入148例，本土2萬5754例中，廣東8241例，重慶6157例，北京1164例，甘肅983例，山東966例，新疆925例，四川821例，河北806例，河南798例，內蒙古745例，陝西715例等。

截至21日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2萬3296例（其中重症病例110例），累計死亡病例5231例，累計報告確診病例29萬0787例；尚在醫學觀察的無症狀感染者22萬8128例（境外輸入1194例）。

首都北京市通報21日新增本土染疫1438例，重災區朝陽區占比逾半數達783例，經篩查於社會面發現的新增病例達207例，這是疫情爆發以來北京首次單日新增病例破千。

疫情最嚴峻的廣東省新增本土病例新增達9022例，不過防疫部門聲稱，最棘手的廣州市，當地傳播鏈基本已阻斷，包括海珠等重點區域，還有其他地區的疫情擴散原則上已獲得控制。

不過海珠區的封控已5度延長，而白雲區於21日凌晨3時宣布實施封控至25日，公車地鐵全面停駛，則被網友狠酸：「凌晨3點發通知，你真優秀」、「白雲區瑟瑟發抖」、「一覺醒來白雲都封了」、「能不能不要每次都那麼突然！」

至於本土新增6335例的重慶市，國務院副總理孫春蘭昨天已趕赴當地親自主持防疫大局，凸顯形勢的嚴重性。

北京於11日頒布優化防疫措施20條，強調嚴禁防疫加碼與一刀切，但眼下疫情止不住，領導人習近平19日出訪回國後，黨媒如人民日報接力發文籲貫徹清零不走樣，多個地方紛紛防疫升級並實施嚴格封城，民怨更高漲。

社群媒體推特廣傳中國民眾集體推倒圍籬的影音，甚至自駕車撞倒圍堵他們的鐵皮，還有手持鐵條的男童以幼小身軀，對抗要帶走奶奶去隔離的城管，以及數個身穿防護衣的大白，因細故圍堵毆打違規者的畫面，掀起激烈民憤。

又因清零封控民眾被禁足不能出門打工收入歸零，存款只剩人民幣12元活不下去，選擇跳樓結束一生，更有菜農收成的蔬菜因疫情滯銷賣不掉只能扔了。

網友痛批：「城裡的人買不到菜，超市去採購，不讓去！這是要逼死人的節奏！大饑荒年代是沒有吃的餓死人，現在是有吃的不給人吃逼死人！共產黨比魔鬼還恐怖。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111122

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