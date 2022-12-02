孫春蘭和新華社同一天表態 釋出防疫鬆綁訊號

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（中央社記者邱國強北京2日電）中國官方持續釋出防疫鬆綁訊號。中國國務院副總理孫春蘭昨天表示，中國的疫苗完全接種率超過90%，加上Omicron病毒致病力在減弱，「為進一步優化完善防控措施創造了條件」。

同一天晚間，新華社一連發表3篇評論文章，其中提到「疫情依然嚴峻，但積極信號不斷傳來」，「在確保風險可控的情況下，把該管住的管住，該放的放開」。並強調要照顧好老人、孩子、慢性病患，避免感染。頗有為防疫鬆綁預熱的意味。

新華社報導，孫春蘭1日繼續在國家衛健委召開座談會，聽取8名一線防疫代表對優化防疫措施的意見。她說，堅持穩中求進、走小步不停步，「主動優化完善」防控政策，是中國疫情防控的一條重要經驗。

孫春蘭表示，經過近3年的抗疫，中國醫療衛生和疾控體系「經受住了考驗，擁有有效的診療技術和藥物特別是中藥」。全人群疫苗完全接種率超過90%，群眾的「健康意識和素養明顯提升」，加上Omicron病毒致病力在減弱，「為進一步優化完善防控措施創造了條件」。

她並指示要充實基層專業防控力量，強化社區醫療衛生機構分級診療，加強居民健康管理和服務，推動各項優化措施落地見效。而基層防疫人員要「加強政策學習，完整、全面、準確地把握和執行防控措施，規範操作、不變形不走樣」。

新華社1日晚間則一連發出題為「快封快解，應解盡解」、「抗疫，要幫特殊人群兜住底」、「抗疫每個人都是重要一環，不能掉鏈子」的評論，都與防疫鬆綁的原則有關。

其中提到，「快封快解」考驗的是幹部擔當和水平。部分地方防控措施中存在的「簡單化、層層加碼、一刀切」等現象，就與「管理水平」直接相關。防疫形勢越是嚴峻複雜，越要發揚敢於鬥爭、勇於擔當的精神，不斷提高治理能力，在「確保風險可控的情況下，把該管住的管住，該放的放開」。

評論指出，群眾也要充分認識到，疫情防控也是「自己的事兒」。「封控時積極配合，解封後不減責任」，做好自己健康的「直接責任人」，守護家人和鄰里的健康安全，守衛共同的美好家園。「疫情依然嚴峻，但積極信號不斷傳來」。

評論提到，老人、孩子、基礎（慢性）病患者等人群免疫力相對較差，是病毒易感染人群；而孕產婦、急重症病人的需求等不得。保護好涉疫重點人群的生命線，摸清底數，才能心中有數。北京將重點人群服務責任「落人、落圖、落機構」；濟南用數位化手段完善重點人群管理訊息，這些「織密保護網的好法子」值得肯定。

評論說，每個人都是自己健康的直接責任人，都是抗疫鏈條上重要的一環，一個環節「掉鏈子」，就可能讓無數人的努力付諸東流。而健康是個人未來一切發展的基礎，「免疫力」又是個體對抗疾病的最有效藥物。（編輯：周慧盈）1111202