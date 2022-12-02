恆大負面消息不斷 許家印傳自殺遭否認

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（中央社台北2日電）中國恆大集團債務困境未解，負面消息不斷之際，今天網路熱傳恆大主席許家印疑不堪財務壓力自殺。對此，多家陸媒引述恆大內部人士否認，並指他今天還在內部群組發布要求加強復工復產的語音。

曾指要轉型發展新能源汽車的恆大，今天先傳出恆大汽車業務裁員及停發工資，鳳凰網再報導恆大汽車集團總部要解散，其廣州車廠已售予國資車企，內部要求全部員工在今年12月底前搬往天津。

路透社今天報導，恆大汽車推出的首款「恆馳5」電動車，因為缺乏新訂單而暫停生產。

今天網路同時傳出許家印不堪債務壓力而自殺的消息，剛好有陸媒引述網傳的一張恆大會議通知截圖，指恆大原定今天下午3時30分舉行集團月度工作會議，出席者包括許家印、公司領導班子及項目總經理等，地點是廣州恆大中心，但其後會議取消，引發外界猜測。

多家陸媒隨後引述恆大內部人士否認許家印自殺。證券時報報導：「今天關於恆大集團、許家印的傳聞引發關注，恆大內部人士予以否認。」

該內部人士稱，今天上午有恆大員工向許家印匯報了相關工作，且下午1時左右，許家印在恆大相關高管群組發布了一段關於加強復工復產的語音。

極速財訊報導，今天下午網上傳出一張恆大內部工作群組截圖，圖中可見許家印在群組發布的一段50秒的語音，當中許家印督促各地區公司董事長要加大交樓場景的宣傳推廣，指這是銷售工作的重要基礎。

鳳凰網報導，接近許家印人士透露，許家印在通話中回應「一切都好」；恆大內部人士表示，11月30日許家印在廣州參加會議，狀態良好。

據第一財經報導，對於市場傳聞恆大汽車集團總部將解散，多名內部人士稱該消息不實。

報導並指許家印今天下午在公司內部安排相關工作，據恆大湖南公司多名人士表示，許家印就應對保交付等工作進行了佈置。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1111202

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