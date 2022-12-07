談調整防疫措施 衛健委專家：中國是小步快走

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（中央社記者呂佳蓉台北7日電）今天中國發布新的放鬆防疫10條措施，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組長梁萬年接受央視訪問時說，中國是「小步快走」的改變防控，這要考慮多種要素，不是簡單的技術問題。

中國今天進一步鬆綁防疫措施，新措施包含無症狀與輕症者可以居家隔離，除特殊場所外不再要求提供核酸證明、不再對跨地區流動人員查健康碼等。

隨後，央視新聞播放了有官方身分的專家梁萬年的訪問。

梁萬年此前數次為「動態清零」政策背書，但根據新播出的訪問內容，他則說，「我們一直在找一個最佳時機來優化完善…，並不是說我們一直不變的，我們一直有變，只不過我們是小步快走。找一個時機，一旦成熟，我們就會向前走一步。」

梁萬年指出，防控措施的調整是考慮多種要素，包含人群、政治、疫情、社會等，「不是簡單的技術問題」。其中在影響策略和措施確定的一個重要因素，是防控的理念與防控的優先目標。

他稱，歐美發達國家與中國是有差別的，歐美一些國家受幾輪疫情衝擊，人群的大量感染獲取了自然免疫力，「當然也付出了沉重的生命和健康代價，這是我們大家都知道的。」

他又說，歐美一些國家也強化疫苗接種，醫療資源與條件也比中國好。而中國的基本國情是老年人基數大，弱勢人群也數量龐大，醫療資源相對薄弱，這都需要加以考慮。

梁萬年並指，為了最終戰勝疫情，有幾個工作特別重要，其中第一個仍是「要堅定信念，要有效貫徹落實黨中央的決策部署」，接著才提到要進行疫苗接種，充分使用好藥物、物資與人員的準備，以及要防範醫療資源擠兌，加強定點醫院等相關救治能力的建設。

他也說，人民群眾的廣泛參與支持和理解，特別是對防控這些重大疫情的知識和能力的提升，是重要的前提。「我想中國人民這3年來都是做到了。而且做得越來越好。」

被問及何時恢復疫情前的生活狀態，梁萬年說，「我想我們準備好了真正完全戰勝這個疫情的一些基本的條件和前提，我感受到我們中國現在逼近，或者是接近了我們的這個時機。」（編輯：張淑伶）1111207