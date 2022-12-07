中國推優化防疫新10條後 重點嚴防醫療擠兌

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（中央社台北7日電）中國今天公布優化防疫新10條後，在國務院聯防聯控機制記者會上防疫重點轉變，專家重點提及要嚴防醫療資源擠兌，要做好分級分類救治，要求縣級以上醫療機構加強準備抗病毒藥物及抗原試劑。

中國官方今天公布新的優化防疫新10條措施，當中包括無症狀感染者與輕型病例可採居家隔離，減少核酸檢測的頻率與範圍，除醫療機構等外，不要求提供核酸檢測陰性證明，也不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再展開落地檢。

中國國務院聯防聯控機制今天舉行記者會，中國國家衛生健康委副主任李斌表示，疫情疊加冬季流感等呼吸道傳染病，增加防控的壓力，需要密切關注COVID-19病毒的變異、各地報告感染後重症及死亡，以及醫療資源占用的情況，嚴防出現醫療資源擠兌等。

他表示，需要加強準備醫療救治資源，增加定點醫院重症病床、加護病房以及相關救治設備與物資，統籌感染者的救治和日常醫療服務，盡最大可能不影響正常醫療服務。

李斌又表示，優化防疫新10條是針對當前防控面對的突出問題，特別是群眾強烈反映對第九版、20條執行不到位、不準確等問題予以糾正。各地要一攬子、一體化統籌推進，確保各項措施落實到位。

中國國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅表示，已經要求縣級以上醫療機構，加強準備抗病毒藥物及抗原試劑。

她說，通過分級分類救治，很多感染者會選擇居家治療，要求基層醫療機構及藥品零售網點等做相應準備，保證藥物的可及性，並會通過多種方式讓民眾知道如何使用藥物及抗原試劑。

她表示，在基層醫療上會加強發燒門診，對於高齡、行動不便的感染者建議居家治療，會要求醫院通過網路醫療方式進行線上服務，基層醫療機構也可以提供上門服務，不再轉出進行集中救治。重症及有高風險因素的患者仍由定點醫院收治。

中國國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，優化防疫新10條並不是完全放開不防，「是主動優化而不是被動」，是針對當前中國主要流行的病毒變異株特點、疫情流行特徵，對疫情的研判，以及「對現行防控措施的成效評價，特別是對20條實施以後，地方的有益經驗和存在的問題進行梳理總結等因素，綜合考慮所作出的」。

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他表示，要恢復到疫情前的生活狀態，需要有效的疫苗和藥物，提升應急處置和救治能力等。當前需要特別關注病毒的變異、重症和死亡的情況，嚴防出現醫療資源擠兌等問題。

對於記者提問中國何時會開放入境防控措施，國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，這次優化措施主要是針對國內各地的疫情防控，對於入境人員管理等外防輸入的措施，將依法依規、逐步推進、加快推進，進一步優化完善。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1111207