疫情加上房市疲軟 世銀調降中國經濟成長至2.7%

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世界銀行20日下修中國今年經濟成長預測至2.7%，主因中國受創於COVID-19疫情，加上房市疲軟所致。圖為15日上海民眾在醫院外排隊。（中新社）

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（中央社北京20日綜合外電報導）世界銀行（World Ban）今天下修中國今年經濟成長預測，主因中國受創於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），加上房市疲軟所致。

法新社報導，世銀發布聲明，將中國今年的經濟成長，從6月預測的4.3%降至2.7%；明年成長由原先預測的5.2%下修到4.3%。

這兩項數字都遠低於北京所設的今年經濟成長目標5.5%左右；對於北京的目標數字，目前許多分析師都認為不可能達成。

世界銀行表示：「中國經濟活動繼續隨著疫情起伏，在疫情爆發和經濟成長放緩後，跟隨而來的就是不穩定的復甦。」

世銀說：「中國經濟重新開放之際，預計今年實際國內生產毛額（GDP）成長率將達到2.7%，然後在2023年恢復到4.3%。」

上週，國際貨幣基金（IMF）警告說，該基金也可能會再次下調對中國的經濟預測，主要是預計中國的COVID-19確診病例數量會持續上升。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1111221