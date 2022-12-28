學者：中國防疫失敗 習近平跌落神壇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京28日電）旅美中國政治學者鄧聿文指出，中國今年負面消息接踵而來，加上防疫失敗，中共總書記習近平的權威遭到重大打擊。如同毛澤東當年，習近平的形象正從神壇快速跌落，比預期還快。

美國之音（VOA）中文網昨夜發表鄧聿文題為「2022年，習近平跌落神壇」的文章提到，時間即將跨入2023年，中國的情形比他今年初預想的還要糟糕。外部環境、中共20大不利變數、民眾對政治高壓物極必反、經濟形勢等4項不利因素，全數出現。

鄧聿文表示，由於上述原因，習近平的形象正「從高高在上的神壇快速跌落，比預期的還要快」。

他指出，2022年開局就對習近平當局不利。湖南女教師李田田、彭帥、徐州鐵鏈女等事件接連爆發，中共形象受到重創。此後，防疫的失敗對習近平的權威是巨大打擊，使他看起來雖仍大權在握，某種程度上卻成為他的「政治滑鐵盧」。

鄧聿文分析，習近平上台10年來，前5年完成了「核心」地位的確立，還把自己的思想寫入黨章成為指導思想，這是他的前任江澤民、胡錦濤都做不到。中共19大大讓他的權力進一步鞏固，意氣風發進入第2個任期。但2018年美中貿易戰隨即爆發，中國卻擋住了美國的關稅懲罰，習近平一度受損的權力和權威得到部分彌補。

他指出，2020年武漢COVID-19疫情爆發，習近平宣稱防疫是他「親自指揮，親自部署」，實際上是在「賭一把」。結果這一階段賭贏了，靠的是原始野蠻的封城措施，終於控制住疫情泛濫，讓經濟較快恢復，此時全球其他國家，尤其是西方國家紛紛深陷疫情泥潭，中國直到2021年下半年被視為國際抗疫的模範生。

鄧聿文說，中共當局早在2020年10月就召開抗疫表彰大會，進而嘲笑西方「抄中國的作業」。習近平的權力和權威不但到完全恢復且「登上神壇」，並表現在2021年11月中共19屆六中全會通過的第3份歷史決議上，習近平被吹捧到無以復加的地步，使他在黨內和中國歷史上的地位與毛澤東並駕齊驅。

他表示，習近平「成也疫情，敗也疫情」，未能有效利用從Delta轉向Omicron變種病毒的階段及時轉向，放開封控。反而擔憂影響北京冬奧及中共20大召開，繼續堅持「清零」，地方層層加碼變本加厲，終於引起大眾強烈不滿，導致經濟一落千丈。尤其是上海長達3個月封城出現不可思議的亂象，讓人們失去耐心。

鄧聿文認為，習近平當局11月初終於意識到病毒是防不住的，想用「小步慢走」方式退出清零，才推出了優化防疫20條。但因指導思想仍未放棄清零，加上地方政府仍然隨意封控，激起了民憤，烏魯木齊大火造成10人死亡一事更「添了一把火」，進而爆發「白紙運動」。

他說，眼見這一情勢，加上經濟嚴重下滑，習當局遂推出優化防疫新10條，完全放棄清零。但此後海嘯般的感染讓大多數人猝不及防，人們發現當局原來對放開根本沒作好準備，連最基本的相關藥品都未儲備，許多老年人因此離世，民眾強烈不滿，指責當局在人民真正需要時「對人民棄之如敝屣」，使習近平的形象再受傷害。

鄧聿文分析，獨裁領導人往往更容易做出錯誤決策，大錯很可能導致不可收拾的後果。官方之前把獨裁者捧得多高，摔得就有多重。毛澤東從神壇上跌落，就是「大躍進」和文革所造成，死後其路線就被全盤推翻，包括夫人及親信也被逮捕。

他指出，習近平因為「動態清零」一度登上權力高峰，也就預示著一旦「動態清零」碰壁不得不放棄，就要從權力高峰跌下來，就像毛澤東一樣。此外，前中共總書記胡錦濤在20大閉幕式上被架離的一幕，也和防疫一樣損害了習近平的形象。

鄧聿文認為，防疫的失敗，看來並未動搖習近平第3個任期對權力的絕對掌控。但從毛澤東的例子來看，習近平已跨過了權力和權威的巔峰期「進入下行通道」。而以今年12月當局被迫放棄清零為分水嶺，習近平就算還能統治中國10多年，但「已經走在下坡路上」。（編輯：周慧盈）1111228