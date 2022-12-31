中國版MeToo案弦子敗訴後 朱軍重返央視

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（中央社台北31日電）中國著名主持人朱軍29日在微博發文宣布回到官媒央視上班。他此前捲入中國版MeToo指標案件，被控性騷擾，如今在微博發文預示重獲央視信任，再度引發關注。

朱軍29日在社交媒體微博上發文：「新年倒計時，去台裡上班的路上，北京又開始堵車啦。」文中並附上2張照片，一張是央視大樓「大衩褲」的照片，另一張則是朱軍與它的自拍，打卡顯示地點則為北京國貿CBD。

朱軍宣布重返央視的這則貼文下方，引起許多中國民眾留言，有人詢問朱軍是否會在2023年的春晚登台，也有人表達對朱軍的支持，說他終於回來。

朱軍在2018年被曾在央視擔任實習生的弦子控訴，在她於2014年於央視實習期間，朱軍在化妝室對她「隔著衣服試圖猥褻」。當時MeToo風潮進入中國，弦子在網路上透露她的遭遇，事件曝光後受到廣泛的輿論關注。

不過，朱軍對相關說法皆予以否認。雙方都對彼此提起訴訟，此案被視為中國MeToo運動的指標性案件。

朱軍在彼時是央視著名的主持人。

2020年12月，朱軍曾在微博中首次對此事進行回應。他在轉發了一篇相關的報導後聲稱，「這兩年多我承受了巨大恥辱，一直未發聲因我堅信清者自清，相信法律。我負責任地對所有觀眾說，我從未觸碰過那位女士一分一毫。我希望，毫無證據的就給人處以私刑，到我為止，不會成為社會慣例。」

2021年9月該案一審開庭，北京市海澱區人民法院審理認為弦子提交的證據不足以證明朱軍性騷擾，一審駁回其訴訟請求。

當時不少支持、聲援弦子的微博號、微信公眾號則被禁言或封號。

今年8月該案二審開庭，但仍因證據不足維持原判，弦子敗訴定讞。

在二審開庭之前，弦子透過在微信朋友圈發布影片表示，從2018年起訴到今天，時間已過去4年，這次也很有可能是該案的最後一次開庭。

弦子說，不管有沒有她這個案子，願意支持女性、支持反對性別暴力，願意去幫助弱者的人群，它不會停止，大家始終還是會匯聚在一起，為了正義、公平去努力。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1111231