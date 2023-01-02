香港爭取8日恢復與大陸免隔離通關

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（中央社記者張謙香港2日電）隨著香港和中國大陸各自大幅取消防疫措施，兩地恢復免隔離通關也準備就緒，香港政務司司長陳國基表示，當局正努力爭取最早於1月8日落實首階段通關。

陳國基昨天公開發文指出，在通關初期，往來人數會有配額限制，往來旅客都需要進行核酸檢測，確保陰性才可過關。

他說，由他帶領的「通關事務協調組」正擬訂方案，以達致逐步、有序、全面通關；一旦通關，除了現時已經開放的口岸外，部分已關閉多時的口岸也會恢復運作。

一些商界人士接受本地媒體採訪時說，兩地通關後，往來旅客在過關前24小時接受核酸檢測是適合做法，可以避免病毒在兩地互傳。

立法會議員、民主建港協進聯主席李慧琼也向媒體說，支持和理解當局要求通關旅客事前需要進行檢酸檢測，以確保香港醫療系統不會承受過大壓力。

另外，香港大學醫學院生物醫學學院教授金冬雁接受無線電視台訪問時說，經過那麼長時間，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已經風土化，對於外來感染者有一定緩衝能力，即使通關，也不是說旅客來了就一定會引發疫情爆發。

他也認同往來旅客最好接受核酸檢測，24小時做一次，堅持做5天，如果有人感染，一定能夠查出來，也多一層保障。

因應兩地即將通關，本地連接大陸的鐵路車站包括西九龍高鐵站最近都是燈火通明，有鐵路工人測試暫停已久的車站設施，也有海關人員在站內測試相關設施。（編輯：唐佩君）1120102