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中國：暫未發現XBB.1.5本土病例

2023/1/13 17:44
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（中央社台北13日電）中國疾控官員今天說，去年10月至今年，中國累計報告Omicron亞型變異株XBB本土病例16例，都是XBB.1的進化分支。到目前為止，暫沒有監測發現傳播更有優勢的XBB.1.5本土病例。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制13日下午就「優化中外人員往來管理措施」有關情況舉行新聞發布會。

針對Omicron變異株流行的最新情況，中國疾控中心病毒病所研究員陳操指出，截至1月10日，在全球流行前兩名的現在是BA.2.75和BQ.1.1；全球已發現Omicron變異株的重組體有72種，其中主要流行的就是XBB及其亞分支。

他說，XBB.1.5是XBB當中的一個亞分支，它的傳播優勢進一步增加，截止1月12日，已經在至少40個國家和地區當中監測發現。

陳操說，去年12月1日到今年1月10日，中國的感染病例當中已經監測發現了19種Omicron進化分支，其中BA.5.2和BF.7占據絕對優勢，兩者加起來相當於這19種進化分支的97%。

陳操並表示，從去年10月份一直到今年為止，中國累計報告了XBB本土病例16例，都是XBB.1的進化分支。到目前為止，暫沒有監測發現XBB.1.5的本土病例。

他指出，從去年12月1日以來，輸入病例監測數據顯示，已經有79種Omicron進化分支輸入到中國，其中比例比較高的前3名是BA.5.2、BF.7和BQ.1.1。

陳操表示，未來或後續一段時間，中國面臨輸入XBB及其亞分支的風險，引起本土關聯病例風險較大。但就目前國家監測的數據來看，XBB並沒有形成本土流行。

他說，雖然XBB傳播力較強，但是感染後產生的症狀跟其他Omicron毒株相似，致病力並沒有出現明顯增加。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1120113

#陳操
#中國
#XBB
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XBB.1.5入侵中國 專家稱致病力未明顯增加
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