更多編輯台推薦新聞：
過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點
娛樂

過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

暴雪不只停中國網遊 電競賽也不讓中國玩家參加

2023/1/20 22:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）美國知名遊戲廠商暴雪娛樂不但將於24日起停止在中國的遊戲服務，也在今年「爐石戰記」的電競賽事中規定，居住在中國的玩家無法參與賽事。此事在中國的社群網路上引發許多玩家不滿。

陸媒證券時報今天報導，爐石戰記（中國大陸稱爐石傳說）官方公開了2023年賽事規則，在公告頁下的常見問題處寫道：「居住在中國玩家將無法參與該賽事，若是在賽事過程中有找到中國的合作伙伴，我們將會重新評估參賽資格。」

每日經濟新聞報導，對於這項規定，不少網友留言表達不滿。有網友表示，中國玩家也有在外國網路服務器玩遊戲的，也掏了錢，為什麼就不能參加。

另外，針對這次電競比賽總獎金金額縮水，這項公告也透過常見問題，否認是因為暴雪結束與網易合作的緣故。

按照此前公告，暴雪中國將會在1月24日正式停止中國網路服務器服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）為「魔獸世界」（World of Warcraft）和「鬥陣特攻」（Overwatch）等一些知名遊戲的開發商，自2008年以來一直在中國開展業務。

去年11月，暴雪娛樂在聲明中表示，由於未能與中國網易就續約達成協議，因此結束長達14年的合作關係。澎湃新聞記者引述知情人士表示，雙方合作終止的主要原因是價格未能談妥，暴雪方針對續約提出了高價條件，網易無法接受；已有多家游戲公司成為與暴雪談判的潛在意向方，其中包括騰訊、完美世界、B站等。（編輯：張淑伶）1120120

#中國
#網易
#暴雪娛樂
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族