微軟斥資1.9兆收購動視暴雪 成全球營收第3大電玩公司

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（中央社紐約18日綜合外電報導）微軟（Microsoft Corp.）今天宣布一項價值690億美元（約新台幣1.9兆元）協議，將收購美國遊戲巨擘動視暴雪公司（Activision Blizzard Inc.）。

微軟發表聲明指出：「這次收購將加速微軟遊戲業務成長，涵蓋手機、個人電腦、遊戲機及雲端等平台，將為打造元宇宙提供基石。」

科技新聞網站The Verge引述微軟指稱，一旦完成收購，微軟將成為全球營收第3大電玩公司，僅次於騰訊及索尼公司（SONY）。

動視暴雪總部設在加州，是決勝時刻（Call of Duty）及Candy Crush等熱門遊戲的推手，但因指控該公司歧視女性的州訴訟、員工抗議及離職等事件而飽受衝擊。

加州政府監管機構去年7月指控，動視暴雪縱容對女性騷擾文化、有毒工作環境及不平等情況。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，過去7個月以來，動視暴雪收到約700件投訴報告，內容是關於員工擔憂性侵或騷擾，或其他不當行為，部分案例的不同報告是關於同一事件。

動視暴雪9500名員工中，將近20%已連署請願書，要求執行長科蒂克（Bobby Kotick）辭職。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110118