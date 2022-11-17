更多編輯台推薦新聞：
波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看
國際

波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

與網易續約不成 暴雪明年1月暫停中國多數服務

2022/11/17 14:34（11/17 18:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國知名遊戲廠商暴雪娛樂表示，明年1月起暫停在中國的大部分暴雪娛樂服務。（圖取自暴雪中國weibo.com）
美國知名遊戲廠商暴雪娛樂表示，明年1月起暫停在中國的大部分暴雪娛樂服務。（圖取自暴雪中國weibo.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京17日綜合外電報導）美國知名遊戲廠商暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）今天表示，由於未能與中國網易公司達成授權協議，將從明年1月起暫停在中國的大部分暴雪娛樂服務。

法新社報導，暴雪娛樂為「魔獸世界」（World of Warcraft）和「鬥陣特攻」（Overwatch）等一些知名遊戲的開發商，自2008年以來一直在中國開展業務。

但暴雪娛樂在聲明中表示，未能與中國網易就續約達成協議，因此結束長達14年的合作關係。

總部位於加州的動視暴雪（Activision Blizzard）子公司暴雪娛樂表示：「暴雪娛樂公司今天宣布，將暫停在中國大陸的大部分暴雪遊戲服務。我們將在未來幾天暫停新的銷售，中國玩家將很快收到有關如何運作的詳細訊息。」

暴雪娛樂說，在雙方未能達成「符合暴雪經營原則以及對玩家和員工承諾」的協議後，談判破裂。暴雪娛樂沒有分享更多細節。

暴雪娛樂也表示，「魔獸世界：巨龍時代」（World of Warcraft: Dragonflight）、「爐石戰記：進擊吧！巫妖王」（Hearthstone: March of the Lich King）和「鬥陣特攻2」會在今年稍晚照常發行。

網易在香港上市的股票今天早盤跌幅一度超過10%。

根據網易的紀錄，全球最大線上遊戲市場中國在2021年為暴雪娛樂貢獻至少3%淨營收。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1111117

延伸閱讀
微軟斥資1.9兆收購動視暴雪 成全球營收第3大電玩公司微軟收購遊戲商動視暴雪 加速競逐元宇宙雄心暗黑破壞神手遊延後發行 網易股價一度重摔近11%中國遊戲禁令史上最嚴 未成年人暑假僅能五六日各玩1小時
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族