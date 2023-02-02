胡鑫宇案維穩啟動刪文封號 傳胡家人遭監控

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（中央社台北2日電）中國官方今天為江西少年胡鑫宇命案正式定調為自殺，而維穩機制也同時啟動。除網路刪文、封號外，已有人被控造謠而被捕。更傳出胡鑫宇的家人遭到監控及限制居住，同校學生也被要求噤聲。

江西省官方今天上午10時在鉛山縣舉行「胡某宇（胡鑫宇）事件新聞發布會」，將全案定調為胡鑫宇因心理因素而厭世自殺；而與會的江西省公安廳官員聲稱，少數人「惡意編造並傳播虛假資訊，炮製虛假影片，造成惡劣影響，擾亂社會秩序」，已進行「打擊處理」，其中包括逮捕相關人員。

綜合海外網路訊息，有中國網路直播主表示，據胡鑫宇的外公、外婆透露，胡鑫宇的父母親及舅舅已被強制送往當地賓館居住，手機也被迫上繳「不讓發聲」，且有專人24小時看管。

胡鑫宇的外公、外婆並表示，老倆口自己的住家也被安裝監控設備，無法出門。還有人在他們居住的村子口阻攔外人進出他們家，讓兩人連自己的兒女都聯繫不上，「太氣人了」。

這名直播主為此呼籲網友，將上述訊息轉發給其他直播主及平台，讓更多人知道，「幫幫他們家（胡鑫宇的家人），太難了」。

華龍網日前報導，胡鑫宇生前就讀的鉛山縣致遠中學高中部在1月30日開學當天，旗下記者曾前往校門口試圖採訪學生。但學生均表示，學校「不允許在外談論此事」。同時，致遠中學校門前可見到有警車駐守。

除上述情形外，江西省公安廳指導組組長胡滿松在今天上午的記者會上宣稱，胡鑫宇失蹤後，少數人「惡意編造並傳播虛假資訊，炮製虛假影片，造成惡劣影響，擾亂社會秩序」。

他說，公安機關已掌握網路上「杜撰虛假事實」、「製作虛假場景」、「炮製虛假錄音」、「拼接監控影片」、「假冒事件當事人」等5大類共120餘種虛假資訊，並已對少數「故意編造、傳播謠言」者依法進行了「打擊處理」。

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胡滿松聲稱，有人拍攝威脅胡鑫宇家屬私了的影片上傳網路，「影響極其惡劣」，檢察機關已依法逮捕。其他相關涉案者也遭到「處置」。虛假資訊的傳播已「干擾公安機關正常調查和搜尋工作」，且「誤導公眾認知及傳遞不良價值觀，挑唆對立、引發恐慌，嚴重擾亂社會秩序」。

新浪微博也在今天發表聲明，胡鑫宇失蹤後，站方持續清查站內「相關違規內容」，對清查到的傳播虛假謠言訊息「堅決予以嚴肅處置」。目前已將138個「違規」帳號給予禁言7天至關閉帳號的處置。（編輯：邱國強）1120202