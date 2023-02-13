2023年中共中央一號文件 全面推進鄉村振興

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（中央社記者李雅雯台北13日電）2023年中共中央一號文件公布，內容提到，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定因素增多時期，解決「三農問題」為黨工作重中之重。

這份文件標題為「中共中央國務院關於做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見」，全文計9個部分。

包括：抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供、加強農業基礎設施建設、強化農業科技和裝備支撐、鞏固拓展脫貧攻堅成果、推動鄉村產業高品質發展、拓寬農民增收致富管道、紮實推進宜居宜業和美鄉村建設、健全黨組織領導的鄉村治理體系、強化政策保障和體制機制創新。

新華社13日報導，21世紀以來第20個指導三農工作的中央一號文件發布。

文件指出，全面建設社會主義現代化國家，最艱鉅、最繁重任務仍在農村。中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多時期；必須堅持不懈把解決三農問題作為全黨工作重中之重，全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化。

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文件提出，堅決守牢、確保糧食安全、防止規模性返貧等底線，紮實推進鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理等重點工作，加快建設農業強國，建設宜居宜業和美鄉村。

中央一號文件指的是中共中央、中國國務院每年發布的第一份文件，由於一號文件多以農村農業問題為主，這個詞彙也逐漸與重視農村問題畫上等號。「三農問題」指的是農業、農村和農民問題。（編輯：邱國強）1120213