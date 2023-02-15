產業鏈轉至東南亞 中國外貿訂單銳減港口空貨櫃成山

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全球許多訂單轉到東南亞，中國各大港口的空貨櫃堆積成山。圖為1月7日上海港碼頭堆滿貨櫃。（中新社）

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（中央社台北15日電）全球貿易降溫，外貿訂單銳減，加上中美關係緊張，許多訂單轉到東南亞，中國各大港口的空貨櫃如今堆積成山，2021年「一櫃難求」的盛況，已不復存在。

陸媒財新網報導，「碼頭的空箱都堆滿了，現在很多都堆到太倉去了，這種景象很多年都沒見過了」。一名上海港碼頭操作人員近期稱。不僅是上海，空貨櫃堆積如山的現象正在廣州等中國各大港口上演。

全球貿易降溫，空貨櫃堆積在各大港口、港外堆場及貨櫃製造廠。

全球貨櫃交易平台Container xChange最新數據顯示，2023年第6週，上海港的40英尺貨櫃CAx（貨櫃可用指數）高達0.64，已經連續11週在0.6以上。CAx的數值大於0.5時，表示貨櫃設備有剩餘。

貨櫃供應過剩的原因之一是，2021年在狂熱貨櫃海運市場行情下，全球生產超過700萬個標準貨櫃，是常規年份的近3倍。

外貿低迷是中國港口空箱堆積的重要因素。德迅物流人士稱，2022年第4季貨櫃海運貨量形勢非常不樂觀，2023年1月出口形勢可類比與2020年2月疫情剛剛爆發、中國工廠尚未復工復產時期。

報導引述一名貨代資深人士說，一般在春節後45天，貨櫃海運市場才會逐步恢復。2022年下半年以來擾動市場因素尚存，2023年至少要經過60天，即到3月20日再觀察市場恢復情況。

界面新聞報導指出，2021年，全球海運需求飆升，運價高漲、壅堵嚴重，用於海運運輸的集裝箱也成了緊俏貨，一時間「一櫃難求」，幾乎重現了古時的「洛陽紙貴」。然而2年後，海運需求進入低點，運價跌回疫情前水準，全球運力和貨櫃均嚴重過剩。在全球各大港口，空貨櫃堆積如山。

「我們現在已經很少加班了。以前加班時，通常是上班12小時，休息12小時，現在是上班12小時，休息24小時」。在上海港開貨櫃卡車的一名工作人員說，如今港口有很多空貨櫃，他們的工作量也因此受到影響。

報導引述李姓貨代指出，這主要是因為年前沒有等來出口訂單爆發，很多工廠提前放假，空貨櫃沒能及時轉運出去，從而造成港口積壓，而年後本來就是淡季，出口量不高，於是空貨櫃持續累積。他預計，要到5月外貿才能出現恢復，而按照往年情況，出口在3月之後就應該出現上揚。

報導引述某海運公司員工指出，當下東南亞到歐美出口量快速上升，也是導致中國國內出口減少、空貨櫃增多的因素之一。

自由亞洲電台報導，全球前30大貨櫃港口排名中，中國曾占據榜單10個席位，其中上海居首。然而疫情3年，導致出國貨物量銳減。上海、廣東等地的碼頭如今堆滿空貨櫃。中國商人們抱怨接不到外貿訂單。

報導指出，上海、寧波北侖港一片冷清，貨櫃車司機和員工幾乎消失。在廣東深圳做外貿生意的肖女士今天表示，受到中美關係和疫情封控措施的影響，產業鏈已經從中國轉移到東南亞。

她說：「外貿生意在大轉向，（外商）訂單都取消了。人家的訂單去了越南、印尼，還有泰國，直接在那邊下單了。產業鏈移到東南亞了。這樣一來，貨櫃運輸也就不行了，所以外貿公司要想其他辦法」。

在浙江、江蘇沿海地區，大部分企業依賴外貿出口生存，但是疫情清零政策給企業經營造成了損傷開始大面積呈現。許多大型企業紛紛裁員，小企業倒閉。

江蘇一名商人說：「去年虧損幾十萬，去年還有幾百萬元的庫存貨，不知道怎麼處理。對企業來講，這時候的危機、困難還剛剛開始。往年招工很難，今年找工作的人很多」。

中國碼頭空貨櫃問題在去年下半年已經出現，2022年12月5日，中國港口協會官網發布港口生產運行監測與分析報告稱，11月，8大樞紐港貨櫃外貿重箱（通常指裝了貨的箱子）輸送量比上年同期下降9.7%，外貿空貨櫃增加23.73%。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120215