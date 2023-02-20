中國地圖規定 俄境8地要加中方舊稱

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（中央社台北20日電）中國自然資源部日前印發有關地圖內容的規範，其中針對中俄邊境的8個地名，要求在現行俄式發音的地理名稱之外，再加註先前民眾熟知的中國舊稱。有網友解讀這是「銘記歷史、來日收復」。

自然資源部官網上，14日發布「公開地圖內容表示規範」的通知，此規範已經審議通過，下發各地執行。其中第14點提到，8個地點應當加括號註明。

這8個地點分別是「符拉迪沃斯托克」括註「海參崴」；「烏蘇里斯克」括註「雙城子」；「哈巴羅夫斯克」括註「伯力」；「布拉戈維申斯克」括註「海蘭泡」；「薩哈林島」括註「庫頁島」；「涅爾琴斯克」括註「尼布楚」；「尼古拉耶夫斯克」括註「廟街」；「斯塔諾夫山脈」括註「外興安嶺」。

官方要求地圖上標註中式名稱的地方，都曾經屬於中國，自清朝逐漸割讓給帝俄。中共建政後，從1960年代開始與蘇聯就中蘇邊界開始談判，直至中共前總書記江澤民任內，與蘇聯及其後的俄羅斯簽訂一系列的協定，最終確定「丟失」大片國土，這些失地都屬於俄羅斯。

中共總書記習近平上台後，大力強調「中華民族偉大復興」。自媒體平台網易號上，網友「歷史課班主任」認為，如今中國政府要求把割讓的領土標註中文名稱，可能是出於習慣、方便國內民眾交流使用，但也可能是「為了銘記歷史，銘記屈辱，牢記使命，也為了來日收復」。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1120220