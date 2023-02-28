移英港人換領特區護照陷兩難 怕踏入中國領事館

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（中央社記者陳沛冰台北28日電）移英港人張太太近日因子女換領香港特區護照與丈夫鬧分歧：究竟要回港或者到中國駐英領事館取件？「我們怕踏入中國領事館，丈夫又抗拒回港，難道要孩子未來數年做無證人士？」

目前透過英國國民（海外）（BNO）簽證計畫移民英國的港人，連續在英居住5年可申請英國永久居留權，獲永久居留權1年後，可申請英國公民身分及護照，即最快6年可成為英國公民。

16歲以下香港兒童的香港特區護照有效期一般是5年，因此在英國居住期間，通常得換領一次特區護照才能取得有效的旅遊證件，以便到英國以外的地方旅遊。

16歲以上港人的香港特區護照有效期通常是10年，所以一般不需在英國居留期間換領護照。

張太太兩名子女的特區護照分別於2024年及2025年到期，但他們一家人在2021年初才移民英國，即是最快2027年才可以申請成為英國公民。

張太太說，因為特區護照一般到期前半年換領，最近她與丈夫就因此而鬧紛爭，「他很抗拒回去香港，覺得香港已經面目全非，回去沒意思。他也覺得孩子在這幾年沒有護照也沒問題，大不了就不去旅行」。

她丈夫也覺得回港要花大筆錢，在英國生活不容易，還是應節省開支，張太太說：「但是我覺得，怎可以讓小孩子沒有護照？你不知道將來會發生什麼突發的事情，需要用到。」

她說，但她與丈夫有同一個想法，就是很抗拒踏入中國領事館。

根據香港入境處資料，護照申請人可以選擇親自到香港的入境事務辦事處，或中國駐外國的使領館或港府駐中國大陸的辦事處領取護照。

張太太說，自從去年10月發生中國駐曼徹斯特總領事館對和平示威港人施暴後，他們對於踏入中國駐英領事館感到恐懼，也不想自己的個人資料曝露給領事館，「我們一家曾經在英國參加支持港人的遊行集會，雖然是合法的，但不知道會不會已被盯上」。

張太太說，她身邊不少朋友也為子女換領特區護照而陷入兩難。可能最後她也會帶子女回香港換領照護，就當順道探親，「香港這個家，其實我是很掛念的」。

去年移民英國的陳先生表示，10歲兒子的特區護照2025年到期，他已計劃未來2年回香港探親，並且為兒子換領護照及申請兒童身分證。

他說：「擔心踏入中國領事館是正常的，我也不想，所以返港換領特區護照比較實際，這些錢無法省。」

陳先生直言，明白不同人有不同想法，但他認為除非曾在「反送中」運動中被捕，有某些政黨背景或曾從事敏感政治工作，或曾撰寫政治評論等，一般人不需為返香港而過份擔憂。

陳先生說：「我不想自己製造恐懼給自己，某程度上是幫助政權製造恐懼氛圍，政權就是想我們這樣。」

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不過，他也聽聞有曾在「反送中」運動中被捕的年輕人，來了英國之後不能返港或不想到中國領事館領取護照，惟有放棄特區護照，直至獲得英國公民身分才恢復出入境自由。

英國政府於2021年1月31日推出英國國民（海外）（BNO）簽證計畫，根據英國內政部官網資料，在過去差不多2年期間共接獲16萬700件申請，當中15萬3708件已獲核批，迄今已有10萬5200人抵達英國。（編輯：曹宇帆）1120228