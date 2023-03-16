中國非洲豬瘟捲土重來？分析報告引發不同解讀

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中國一家證券公司日前發布報告說，非洲豬瘟可能捲土重來，並指北方產區的病毒感染面可能達到50%。（中央社檔案照片）

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（中央社台北16日電）中國一家證券公司日前發布報告說，非洲豬瘟可能捲土重來，並指北方產區的病毒感染面可能達到50%，引發不同看法。有分析認為，3月非洲豬瘟等豬病發生比2月還少，並未出現大規模染疫情況。

綜合陸媒中國證券網和每日經濟新聞報導，華創證券13日發布了一份生豬養殖行業深度報告，內容提到，結合調研反饋，推測目前北方產區的非瘟病毒感染面可能達到50%，預計能繁母豬和後備母豬減產20%-30%的可能性較高。

報告還說，與2019年的情況類似，預計在南方養殖業對本輪弱毒型毒株的警惕性不足的背景下，南方疫情將早於並猛於往年，感染面可能發展至50%以上。

這則研報在業界引起爭議。北方養殖企業大北農證券部人士表示，當前非洲豬瘟疫情防控確實較去年要緊張一點，「但還沒有達到（研報所稱的）那種程度」。

有業者說，隨著COVID-19疫情防控放寬，區域流動增加，非洲豬瘟的疫情防控會變得比較緊張。

豬易數據分析師表示，根據300人的調研樣本得到的調查結果，今年3月非洲豬瘟等豬病發生比2月減少，並未出現大規模發生的情況。

不同證券機構研究人員也有不同的看法。光大期貨農產品研究總監王娜說，從養殖企業了解，2023年春節前後非瘟疫情及豬病持續發生，但其對生豬市場僅形成階段性供應衝擊，其感染面積及市場影響並未達到市場熱議的50%這一幅度。

她說，目前疫情主要導致生豬出欄體重出現下降，而非2019年那樣大規模撲殺的情況。

中糧期貨研究院生豬研究員關壹麟則表示，歷經2019年至2020年的非洲豬瘟帶來的打擊，中國豬場疫情防控能力已顯著提升，一旦出現疫情也較能精準隔離，大幅降低了非洲豬瘟對於行業的影響。他認為當前非洲豬瘟疫情為豬價的影響有限，整體可控。（編輯：張淑伶）1120316