中共設中央港澳辦 專家：對港行使全面管治權

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（中央社記者張謙香港17日電）對於中共在黨內組建中央港澳工作辦公室（簡稱港澳辦公室），香港問題專家劉兆佳說，此舉將有利於中共對香港行使全面管治權，確保香港不會成為中國國家安全的「軟肋」。

香港中文大學社會學榮休講座教授、中國全國港澳研究會顧問劉兆佳今天在大公報撰文指出，中共組建港澳辦公室，表明在新時代和新形勢下，中央高度重視香港「一國兩制」的實踐。

他說，這是中共加強對中國乃至對港澳工作的統一和集中領導的一項戰略部署，有利於日後對香港全面管治權的行使、全面和準確在香港貫徹「一國兩制」等。

他表示，由於北京中央已決定「一國兩制」必須長期堅持，因此透過黨的機構改革和加強黨對國家機構涉港澳部門和工作的領導，以確保「一國兩制」全面準確實施、行穩致遠和全面有效制定與落實北京中央各項對香港的政策和行動很有必要。

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而此舉也有利於保證香港的發展與中國的發展相互配合和促進、確保香港不會成為國家安全的「軟肋」，也有利於確保香港的發展戰略能夠與國家的發展戰略無縫對接，讓香港得以更好的發揮「國家所需、香港所長」的作用。

中共昨天公布「黨和國家機構改革方案」，其中明確在中國國務院港澳事務辦公室的基礎上組建中共中央港澳工作辦公室，國務院港澳事務辦公室不再單設，只保留牌子。（編輯：唐佩君）1120317