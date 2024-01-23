聯合國專家籲釋放黎智英 促港府撤銷所有指控

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（中央社日內瓦22日綜合外電報導）聯合國4位專家今天呼籲香港政府撤銷對傳媒大亨黎智英的所有指控，並力促港府立即釋放他。

法新社報導，黎智英本月2日在一場備受矚目的國家安全審判中，對「煽動」和「串謀」指控不認罪。他被控的罪名最重可處無期徒刑。

黎智英是現已停刊的「蘋果日報」創辦人，他遭遇的指控主要與該報刊文支持民主抗議活動並批評北京領導層有關。

聯合國專家表示：「黎智英過去幾年被捕、拘留和一系列刑事訴訟，似乎與他批評中國政府和支持香港民主有直接關係。」

這項聯合國專家聲明是由4位特別報告員所撰寫，他們分別負責言論自由、結社自由、有辱人格之待遇或處罰，以及法官和律師獨立性等領域。

特別報告員是由聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）任命的無給職、身分獨立的專家，並未代表聯合國發言。

中國明天將在日內瓦面臨聯合國對其人權紀錄的定期審查，預計中國打壓香港人權等問題將被提出。

專家表示：「黎智英的言論、和平集會和結社自由以及獲得公平審判的權利均遭多次嚴重侵害，包括與他自己選擇的律師會面遭拒，還有法官是由當局親自挑選，我們對這些情況感到震驚。」

黎智英在被關1100多天後於去年底開始受審，他的案子被視為香港政治自由和司法獨立的指標，受到外界密切關注。

黎智英的案件引起國際社會廣泛譴責，但中國將這些批評視為干涉。

現年76歲的黎智英是白手起家，他在進軍媒體業前靠賣衣致富。他將在沒有陪審團的情況下受審，當局先前不准他首選的律師參與此案。

根據北京2020年對香港實施的「香港特別行政區維護國家安全法」，具有英國國籍的黎智英被控與外國勢力「勾結」。

聯合國專家表示：「我們在國安法頒布前就已表達疑慮並將持續關切，因為我們認為它不符合國際法律義務。」

批評人士指稱，港區國安法限制公民自由、鎮壓異議，侵蝕了曾經吸引外國企業來到香港的司法獨立。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130123