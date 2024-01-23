中國救市消息助A股止跌 政策影響力端看落實程度

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（中央社記者吳柏緯上海23日電）在官方研議動用人民幣2兆元（約新台幣8.8兆元）救市的利多消息刺激之下，中國A股三大指數終於止跌回升。分析指出，投資者信心仍不足，實質影響力仍需端看資金配置與政策力度。

綜合香港經濟日報、第一財經，在中國官方研議動用2兆元設立平準基金救市的消息在市場上傳開後，中國A股三大指數受到激勵，今天開低走高。

在22日才刷新2020年4月以來波段新低的上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指），今天盤中一度上漲超過1%，最終收在2770.98點，漲幅0.53%；深圳證券交易所成份股價指數（深成指）、創業板指數（創指）今天則分別上漲1.38%及1.24%。滬深兩市成交額人民幣7042億元（約新台幣3.1兆元）。

針對官方救市政策的影響，報導引述高盛首席中國股票策略分析師劉勁津表示，以2015年中國官方入市支持A股的經驗來看，若2兆元在短時間內全數投入股市，對市場的影響將會非常大，對人民幣匯率也會有所支持，這是很正面的消息，然而支持力道與影響，仍要端看政策執行後的資產如何配置。

劉勁津表示，目前市場對相關類股的預期不高，中國政府的具體政策支持是十分重要，而提升企業的管理管治、增加透明度，也有助提高市場信心，預計在3月的人大會議時，或許會有更清楚的政策指引。

除了救股市的政策外，市場也期盼有更積極的政策提升市場信心。

報導引述鑫元基金的分析指出，市場關注的重點有二，其一是降準降息，維持寬鬆的貨幣政策；第二是特別國債發行後的影響。後續也會持續注意政府資金與外資配置的方向。（編輯：張淑伶）1130123