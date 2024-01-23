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彭博：中國考慮設8.8兆元平準基金救股市

2024/1/23 14:37
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（中央社台北23日電）中國股市近期持續下跌，上證綜指昨天更跌破2800點。彭博報導，中國當局正考慮一系列措施來救市，包括動用人民幣2兆元（約新台幣8.8兆元）設立平準基金來買境內股票。自2021年高峰以來，中港股市市值已蒸發逾6兆美元。

彭博今天報導指出，中國當局正考慮動用2兆元來設立平準基金，主要透過中國國營企業的離岸戶口，透過滬港通及深港通來購買中國境內股票。

中國當局並指定撥出至少3000億元的境內資金，透過中國證券金融公司或中央匯金來投資境內股票。

報導又表示，中國官員們還考慮其他可能性措施，如果獲得領導層批准，最快本週會公布。不過，這些計畫仍可能有變。

報導又指出，自2021年的高峰以來，中國大陸及香港股市市值總計已蒸發超過6兆美元，凸顯北京在遏制投資者信心下跌面臨挑戰。

報導形容，中國當局考慮推出一系列救市措施，反映了要遏制股市遭拋售的迫切性愈來愈高。當局安撫散戶投資者也被視為維持社會穩定的重要一環，不少投資者已因房地產長期低迷而受到重創。

報導表示，以上措施是否能提振股市遠未能確定，在中國房地產業危機、消費情緒低迷、外資投資大幅下滑，及當地企業信心下降，對經濟及金融市場構成很強的下行壓力。

報導表示，中國當局此前各種措施未能恢復投資者的信心，中國國務院總理李強22日主持召開的國務院常務會議，表示要加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性，要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心。

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報導指，中國證監會沒有回應置評請求。

香港經濟日報今天引述高盛首席中國股票策略分析師劉勁津表示，中國政府這次2兆元的救市規模，遠超2015年。若2兆元於短期內全數投入股市，對市場的影響力將十分巨大，而且賣美元資產買入人民幣資產，也會對人民幣匯率帶來支持，故屬很正面消息，但最終的支持力度如何，仍要看中國政府如何配置資產。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130123

#中國
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#劉勁津
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