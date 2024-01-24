促就業緩失業 中國人社部展開行動提供3千萬職位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京24日電）為改善失業率，中國人社部就業促進司副司長運東來今天宣布，即日起至4月上旬在全國展開「2024年春風行動」，將提供3000萬個就業職位，以引導農村務工人員「有序外出」，促進「就近就業」和「返鄉創業」。

新華社報導，中國人力資源社會保障部上午舉行第4季記者會，運東來在會中作上述表示。他並強調，春節前後是中國勞動者「換崗流動」高峰期，也是企業組織用工的重要時期。

運東來說，中國人社部根據各類勞動者求職需求和勞動力市場運行規律，今年陸續推出「10+N」公共就業服務系列活動，努力實現「月月有招聘、服務不斷線」。活動服務對象覆蓋大學畢業生、農民工、就業困難人員等重點群體和各類用工企業，時間分布於全年。其中率先開展的是「春風行動」和「就業援助月」。

他表示，「2024年春風行動」預定1月下旬至4月上旬舉行，以「春風送崗促就業、精準服務助發展」為主題，聚焦農村勞動者和有用工需求的用人單位，集中開展引導「有序外出」，促進「就近就業和返鄉創業」，組織招聘用工等服務，力爭實現「穩就業」增民生福祉，「保用工」促企業發展，「提熱度」強市場信心的目標。整個行動預計提供3000萬個就業職位。

運東來表示，活動內容主要包括6方面：一是「摸準需求」。深入鄉村社區、企業廠房進行「就業訪民情」、「訪企問需」，運用多種方式了解勞動者就業意願和企業用工需求；二是「講清舉措」。建立線上線下立體式宣傳矩陣，滾動發布活動各項安排，介紹就業創業政策和相關勞動保障法規。

三是「密集招聘」。充分利用公共招聘網、短影音平台等線上載體及廣場車站、商超集市等人流密集場所，用好「15分鐘就業服務圈」，分類推出「大而全」、「專而精」、「小而美」的招聘活動；四是「組織對接」。開展勞務輸入地和輸出地聯合招聘、駐點招工、組團送工，組織勞務品牌專項對接，用好包車、專列、包機，幫助勞動者順暢出行務工。

五是「支持創業」。挖掘一批創業孵化基地、返鄉創業園場地資源，梳理一套政策、服務、金融全鏈條支持舉措，組織一輪創業導師「進園區、進鄉村」，支持返鄉農民工、入鄉青年創新創業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

六是「暖心服務」。為春節期間仍堅守崗位的農民工組織「送溫暖」活動，為高齡農民工精準推送一批家門口就業崗位和技能培訓機會。為地震、洪澇、冰凍等受災群眾上門「送崗位、送政策、送服務、送技能」，幫助盡快渡過難關。

運東來說，另一方面，針對就業困難人員和殘疾失業人員的「就業援助月」活動目前正在開展。各地已陸續開通「就業大篷車」，組織專場招聘會，相關省分還為地震災區群眾開發臨時性公益性崗位，提供跟蹤就業服務和心理疏導，並協調捐贈醫療、禦寒等急需物資，全力保障受災群眾盡快恢復生產生活。（編輯：周慧盈）1130124