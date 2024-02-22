中國力推房地產白名單 多家房企未發布財報遭譴責

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（中央社台北22日電）中國房地產白名單政策近期如火如荼推動，盼藉此穩定市場，然而這兩天傳出，有多家房企因為沒有如期發布財報，而遭到上海、深圳兩間證交所公開譴責，其中包含恆大地產。

綜合界面新聞、證券時報、第一財經報導，上海證券交易所於21日發出紀律處分決定書，譴責廣州富力地產，未按時發布2022年的中期財務報告，嚴重影響債券持有人權益；在此之前，恆大地產、佳兆業集團、廣西萬通等房企也遭深圳證券交易所譴責，原因同為「未在規定時間內發布財報」。

報導提到，這並非富力地產首次因為財報延遲發布問題而遭證交所譴責，早在2023年4月，當時就曾因未按時發布2021年的財報而收到上交所的紀律處分決定書。

21日發布的處分決定書提到，富力地產董事長李思廉、時任總經理張力等人一同被公開譴責，原因是「未能勤勉盡責，未能吸取前次違規教訓並積極督促公司就未能按時披露定期報告行為進行及時整改，導致公司連續發生同類違規行為，對公司本次未能按時披露定期報告的違規行為負有主要責任」。

據報導，富力地產對此回應表示，「高度重視該決定書，並將以此為鑑，嚴格遵循債券資訊披露要求，依法履行資訊披露義務，以維護債券持有人的合法權益」。

除了上交所對房企公開譴責外，深交所也於日前分別向恆大地產、佳兆業集團、廣西萬通三家房企及相關當事人給予公開譴責，違規事項均涉及未能在規定時間內提交、發布財務報告。

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報導指出，恆大地產未在規定時間內提交並發布2022年期中和2022年年度財務報告；佳兆業集團未在規定時間內提交並發布2022年年度和2023年期中財務報告；廣西萬通未在規定時間內提交並發布2022年年度報告。

中國房地產白名單上路滿月，據中國住建部公布，截至20日，已有214個城市建立房地產融資協調機制，向商業銀行提出5349個房地產項目「白名單」，目前已獲得融資的有162個項目，共人民幣294.3億元（約新台幣1270億元）。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1130222