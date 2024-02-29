中國房地產走下坡 中年轉業形勢比人強

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（中央社記者張淑伶上海29日電）中國青年就業問題引發關注，但中年失業者可能更為艱辛。他們因房地產走下坡被裁員，或因經濟不景氣失去原本高薪工作，除了找工作面臨「降職降薪」，也有不少人選擇賣保險。

今年43歲的楊先生，在房地產公司美的置業擔任設計高層兩年半，2022年5月「被優化」離開了公司。美的置業2022年在中國房地產上市公司綜合實力排第19名，是一家中大型地產公司。

在中國大陸，「優化」這個詞應用很廣，常用來替代「公司裁員」以及其他各種節省成本來完成目標的手段。

地產公司的設計包含空間、通風、電器等多個工種。楊先生學的是建築，這些屬於他的專業。在進入美的置業之前，他在海南的文旅地產做設計；如今找工作，他還是繼續在地產領域投履歷。

根據中國國家統計局，2023年房地產開發投資年減9.6%，房價與交易面積都在下滑。「我有專業，但行業沒有了」，楊先生頗感無奈。他告訴中央社記者，即使當初沒有被裁員，這個行業的降職降薪也已經是常態，「總監變高級經理，高級經理變經理，但做的事是一樣的。」

他細數過去的同事和同業在被裁員後的現況：有做設計的高層主管乾脆發揮自己興趣，改行做玩偶；有設計師後來改賣老家的蘋果；有景觀專家去賣靈骨塔；還有從學校招聘進來做儲備幹部的年輕女生，開了間漫畫外包公司，對接各媒體的案子，找人畫漫畫。

他說，非技術職務的人，很多轉業去做保險，時間也比較自由。

中國新聞週刊日前刊發一篇「中年人的『盡頭』是賣保險？」，內容便指保險業裡有曾在各行各業工作的中年人，但這不代表保險好做，事實上它需要很多技能。

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中國房地產進入深度調整階段，當下許多開發商陷入債務困境，即便在政府支持下，未來「爛尾樓」能夠逐漸完成「保交樓」任務，但這也意味著未來很長一段時間將面臨「去化」壓力，也就是要賣掉大量還未售出的房子。

楊先生認為，過去20年，隨著地產行業的快速發展，高等學校大量招生建築設計類學生，人才已經供過於求。這一波地產業現職中年技術人員被裁員後，也會逐漸影響改變這類科系的設置。（編輯：唐佩君）1130229