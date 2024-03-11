中國政府過緊日子 陸媒：拒絕形象工程才是關鍵

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（中央社記者李雅雯台北11日電）中國政府工作報告提到，各級政府要習慣過緊日子，把財政資金用在刀口上。陸媒直言，壓低行政成本對於財政改善空間有限，遏制低效率、鋪張型形象工程、面子工程才是關鍵。

中國國務院總理李強5日在政府工作報告中表示，嚴肅財經紀律，加強財會監督，嚴禁搞面子工程、形象工程，堅決制止鋪張浪費。各級政府要習慣過緊日子，真正精打細算，確實把財政資金用在刀刃上、用出實效來。

第一財經今天發出評論直指，從中央到地方，各級政府這些年持續地嚴控一般性支出，降低行政運行成本，這確實取得了一定成效，不過從長遠來看，可發揮效果空間逐漸減小；一些地方則仍存在「大撒幣」、資金浪費等現象。

「當前最為關鍵的是，必須遏制一些地方政府盲目上馬無效、低效但投資額大的基建類專案」。評論直言，相較於嚴控政府行政支出，控制政府投資專案可以省下來的財政資金更可觀，尤其是一些形象工程、面子工程。

評論引用中國人民大學財稅研究所「中國各地區財政發展指數報告2022」指出，2008年以來行政管理支出占一般公共預算支出比重顯著下降，從2008年15.25%降至2021年8%左右，近年在8%左右小幅波動，行政支出再壓縮空間很有限。

相較於行政支出壓縮，無效的政府投資支出減縮空間更大，這才是「過緊日子」需要關注的焦點。財政資金取之於民、用之於民，官員花納稅人的錢辦事，若要做到省錢又有效，需要一套長效機制。

評論強調，中國在預算資金安排、預算績效管理、強化財經紀律、各類監督等層面做了不少事情，不過相關機制仍有待健全。

例如，預算績效管理推行多年，如何真正地建立一套科學合理評估指標體系，尚待推進；如何遏制地方官員為了政績，盲目地大興形象工程、政績工程，這還有很多工作需要落實。（編輯：廖文綺/邱國強）1130311