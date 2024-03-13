中國房產白名單2個月 有房企一筆融資也沒拿到

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（中央社記者李雅雯台北13日電）中國政府推動專案融資白名單措施，給予符合條件房地產項目融資支持。這項措施推出滿2個月，有房地產企業坦言，申報了100多個項目進入各地白名單，目前一筆融資都沒拿到。

中國政府搶救房地產業，推出「城市房地產融資協調機制」，迄今實施滿2個月，不過有房地產企業（房企）直言，目前一筆融資都沒拿到。

第一財經報導指出，一名房企內部人士表示，地方政府對於出險房企所申報項目不設限，不過走到金融機構流程，可感受到其對於安全度的看重，傾向將國企或是地方城投專案列為優先，對於出險房企所提專案非常謹慎。

這名人士坦言，出險房企欲拿到資金不容易，必須比其他類型房企付出更多努力。

另一家出險房企負責人表示，房地產融資協調機制推出後，公司發動不少人力積極申報，有30多個項目入圍，目前也是一筆貸款都沒著落；據觀察，出險房企拿到資金的案例較少，可能是銀行必須對這類專案花更多時間審批。

還有一家出險房企指出，申報了60多個專案，目前僅有1、2個專案獲得融資。

不過也有出險房企專案順利拿到貸款。例如遼寧省大連市首波房地產「白名單」融資項目資金發放到了碧桂園旗下星薈時代專案，這筆貸款主辦銀行為工商銀行。

房地產研究機構克而瑞認為，房地產融資協調機制正在加速落實，不過房企融資整體仍較為低迷。65家典型房企今年2月融資總量為人民幣218.87億元（下同，約新台幣957億元），月減47.2%、年減49.3%，創下2021年以來單月融資新低紀錄。

房地產專案融資白名單措施起於今年1月12日住房城鄉建設部和國家金融監督管理總局共同發布通知，宣布建立房地產融資協調機制，推進白名單工作。

住建部門最新統計數據顯示，截至2月28日止，全國31個省份276個城市建立了房地產融資協調機制，提出房地產專案約6000個，商業銀行專案篩選、審批通過貸款逾2000億元。（編輯：曹宇帆）1130313