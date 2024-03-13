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基本法23條審議之際 美國駐中大使低調訪港受矚

2024/3/13 20:22（3/13 20:32 更新）
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（中央社台北13日電）港媒報導，美國駐中國大使伯恩斯11至12日在事先未公布下低調訪問香港，這是他被派駐北京擔任大使以來首度公開訪港。由於正值香港立法會審議充滿爭議的基本法第23條，伯恩斯此行儘管低調，仍受外界關注。

綜合明報及南華早報報導，美國駐港澳總領事館發言人證實，美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）11至至12日在香港接待伯恩斯（Nicholas Burns），但館方及發言人並未說明伯恩斯這次訪港目的及具體細節。

根據報導，有知情人士表示，伯恩斯這次香港行，是為了解當地商界及媒體對香港的看法，至於外界關注的基本法23條立法，只是他了解的一系列問題之一。

美國駐港澳總領事館則說，伯恩斯在香港出席的會議，代表「例行且長期的內部政策和管理協調討論」的恢復。

根據報導，伯恩斯11日會見了美國商會董事會成員，並參觀芝加哥大學香港校園；12日上午赴位於中環的外國記者協會，並前往M＋博物館參觀。

伯恩斯選在此時訪問香港，讓外界與香港立法會正在審議基本法23條產生聯想。

根據報導，親北京智庫中華港澳研究會顧問劉兆佳說，美國駐中國大使很少公開訪問香港，只要伯恩斯不公開談論23條，他就會相信美國總領館的說法，認為這是「常規做法的一部分」。

針對伯恩斯訪問香港，多家港媒今天紛紛發表負面評論文章，質疑他此行為了23條立法而來，「司馬昭之心路人皆知」、「帶著任務來的」；還指美國打著「不可告人的盤算」，開始針對23條立法部署「大規模輿論抹黑工程」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130313

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#劉兆佳
#基本法23條
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