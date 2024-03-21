西藏鼓勵投資以子女大學考試為誘餌 被質疑不公

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（中央社台北21日電）西藏官方日前宣布，凡符合在西藏首次投資人民幣300萬元以上等條件的企業法定代表人及原始股東，子女可在西藏參加高考（大學入學考試）。由於西藏的錄取門檻在中國最低，引起不少民眾質疑有開後門等不公之嫌。

西藏自治區教育廳、投資促進局18日聯合發布名為「關於進一步規範全區招商引資企業投資經營者子女，參加我區普通高考報名的通知」，並由西藏教育考試院透過微信公眾號轉發，提到上述爭議內容。

「通知」指出，凡在西藏註冊且連續經營3年以上，且連續3年以上在西藏納稅，同時連續5年以上聘用設籍西藏人員就業且每年保持在5人以上，同時在西藏首次實繳投資金額超過人民幣300萬元（約新台幣1330萬元），且5年內沒有撤資撤股的企業，是符合規定的先決條件。

「通知」規定，符合上述規定的企業，其企業代表人及原始股東的子女若擁有西藏戶籍3年以上、西藏高中階段學籍1年（高三）以上，且在西藏實際就讀，就可在西藏報名參加高考。

為防止有人將子女從其他高考競爭激烈的省區偷渡到西藏報考，這項通知也宣示「嚴厲打擊違法違規行為，發現一起查處一起」。對以開具虛假證明等方式取得西藏高考報名資格的考生，或企業經營者出現提前撤資撤股及裁員者，可取消入學資格或畢業資格，並將涉嫌犯罪行為移送司法機關。

儘管有上述條件及違規處罰，不少中國網友仍對西藏官方以子女參加高考為餌招商引資表達質疑。其中最普遍的意見是，這將為有錢有勢的家長提供子女上大學的捷徑，對其他絕大多數沒有這種條件、必須寒窗苦讀考大學的家長及子女，是極不公平的作法。

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也有中國網友指出，西藏的高考錄取分數線居中國最低，是因為西藏教育資源最缺乏，算是「照顧」當地學子之舉。如果讓外地富商憑藉財力就能讓子女轉往西藏考大學，將會嚴重排擠求學過程本就艱辛的西藏本地學子。

2023年中國高考，內含北京大學、清華大學等名校的「一本大學」分數線，西藏只要400分，居全中國31個省區之末；但同為內陸的四川、貴州、廣西等省區，卻達520分以上。因此，在西藏參加高考的考生，便有機會憑藉較低的分數考上頂尖大學。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130321