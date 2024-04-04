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港媒：于品海公司負債遠超披露金額

2024/4/4 11:12
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（中央社記者張謙香港4日電）網媒「香港01」母公司南海控股有限公司主席于品海因為欠債，3月底被香港高等法院頒令破產，據報導，于品海名下公司的欠債金額遠高於已披露的數字。

根據星島日報今天的報導，于品海名下公司的債權人之一、中國建設銀行旗下公司建銀國際去年呈請法院頒令于品海破產，並要求討回連本帶利的港幣4.7億元（約合新台幣19億元）。

于品海此前曾以南海控股過半數股份作抵押，但債權人質疑這些股份的真正估值，並引述德勤會計師事務所的意見指出，南海控股已經資不抵債，法官最終頒令于品海破產。

據報導，法官昨天公布判詞指出，于品海先後兩筆欠債合共超過9億元，相信其名下公司債務不只於此，而于品海無法證明南海控股股份能否完全抵押債項。

報導表示，去年3月，于品海作擔保的南海控股子公司先被法庭裁定拖欠招商銀行深圳分行債務4.5億元。同年4月，招商銀行以于品海持有的大地控股作抵押。

去年5月，建銀國際又獲法庭批准，以于品海持有的南海控股股份作抵押，由德勤接管；同年6月，法庭判定于品海連本帶利欠債4.7億元。

以此計算，于品海前後兩筆債務合共超過9億元。

香港高院於3月26日頒令于品海破產。此前，本地媒體多半報導，于品海被建銀國際追討4.16億元。（編輯：周慧盈）1130404

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