萬科：第2季境外債近250億元 已提前因應償還

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（中央社台北6日電）萬科集團號稱中國房產商模範生也不敵房市不振而淨利驟降，面臨第2季必須償還高達人民幣56億元（下同，約新台幣248億元）的境外債，萬科表示，已提前展開置換和還款的準備。

綜合中國媒體5日報導，針對5月及6月到期的境外債券該如何處置，萬科5日於互動平台回復，已提前因應第2季折合約56億元的到期債務。

由於明年萬科將面臨境內債總加逾300億的高峰值，這家中國房企表示，凡不同月份到期的債務，公司都會相對應的因應，並說經深圳市國資委協調多家國企支持萬科，預計可幫助公司釋放流動性的規模超過百億。

萬科指出，集團持續拓展融資管道，自2024年以來，已新增經營性物業抵押貸款108億9000萬元，並說目前產業正經歷深度調整，因此萬科決定暫不現金分紅，以便應付不確定性。

此外，萬科上月底公佈2023年業績，當期實現營業收入4657億4000萬元，年減7.6%；歸屬於上市公司股東的淨利121億6000萬元，年減46.4%。

另據香港信報3月間報導，萬科今年2月合約銷售額140億2000萬元，年減53.45%；合約銷售面積100.1萬平方公尺，驟減48.32%。

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對於營收數字欠佳，萬科表示，繼續堅持積極銷售，堅持跑贏大勢的目標，維持領先的回款率，相信隨著交付高峰的過去，今年經營端的支出壓力也在下降，公司將繼續維持全年經營層面現金流為正。

中國基金報報導說，萬科董事會主席郁亮曾於3月間召開的業績說明會表示，萬科管理團隊堅決不躺平力拚活下去，一定跨過這個關口，預計未來兩年削減付息債務逾1000億元，以保障公司安全。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130406