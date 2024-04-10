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寧德時代推新品 號稱全球首個5年零衰減儲能系統

2024/4/10 16:08
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（中央社台北10日電）中國電池製造大廠寧德時代曾研發出3年零衰減的電芯，如今新產品又再延長零衰減年限。寧德時代9日發表號稱全球首個「5年零衰減」且可大規模量產的「天恆」儲能系統，為長壽命鋰電池打造新的里程碑。

綜合中國媒體報導，寧德時代9日召開記者會，發表新型儲能系統「天恆」，號稱能做到「5年功率和容量零衰減」，還能在標準20英尺（6.1公尺）貨櫃內，達到6.25兆瓦時級的高能量，且能實現1.5萬次的實驗室循環。

一位儲能界業界人士表示，現在市面上的儲能系統能做到2年零衰減、5兆瓦時級的企業不多，寧德時代的天恆儲能系統具有一定的領先性。但從成本上來看售價估計不低，推測寧德時代可能會將天恆優先用在海外儲能項目上。

此外，為達成安全目標，寧德時代建立儲能專用質量管理體系，該體系會基於應用場景不同設定相異的安全目標，並搭建安全實證平台，模擬不同電網場景和運行環境的儲能系統安全實證。

寧德時代儲能技術中心主任余東旭表示，產品穩定及高質量運行是儲能行業發展的基石，（儲能系統）安全非常重要，安全可量化尤其重要。

寧德時代儲能事業部技術長（CTO）、儲能歐洲業務部總裁許金梅表示，2020年寧德時代已研發出3年零衰減的長壽命電芯，循環壽命達到1.2萬次以上。該款電芯已使用在福建晉江的儲能項目，運營3年始終保持額定容量。

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針對此次發布的新產品，許金梅認為，電化學儲能作為新型電力系統的重要支撐為公認的趨勢，天恆儲能系統正是基於市場對儲能系統「高質量、高安全、零衰減」等需求而生。

寧德時代業務範圍廣泛，包括動力電池、儲能電池、電池材料及回收和電池礦產資源四大領域。其中，儲能電池已成為動力電池業務外，寧德時代的第二大營收來源，去年營收為人民幣599億元（約新台幣2648億元），增幅33.17%，占去年總營收的14.94%。（編輯：謝怡璇/邱國強）1130410

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