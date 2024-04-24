港智庫辦全球峰會 盼有助香港重建國際關係

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（中央社記者張謙香港24日電）香港匯賢智庫政策研究中心將於下月中在港舉辦一項全球峰會，邀請美國、英國等地的學者專家與會，期盼發揮民間力量，協助港府重建國際關係，尤其是美國和英國等國。

匯賢智庫昨天公布，將與上海國際問題研究院預定5月13至15日共同舉辦「2024全球繁榮峰會」；舉行峰會的目的讓全球不同領域的領袖和專家進行交流，探討影響全球繁榮的迫切議題，為全球未來發展開拓新里程。

據公布，諾貝爾化學獎得主、美國史丹佛大學醫學院結構生物學教授柯恩伯格（Roger D. Kornberg）將擔任主題演講嘉賓。

預計與會的學者專家200多人，來自中國大陸、美國、英國、歐洲和亞洲等，包括美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）經濟學家漢克（Steve Hanke）、上海國際問題研究院學術諮詢委員會主任楊潔勉、耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員和客座講師董雲裳（Susan A. Thornton）、英國倫敦大學學院校長兼教務長史彭斯（Michael Spence）。

賢匯智庫表明，主辦這次峰會的目的，是發揮民間外交橋梁作用，促進國際交流，繼續有效發揮「一國兩制」獨特功能，鞏固香港聯通國際，以及在地緣政治上的重要角色，推動全球高質量發展，實現命運共同體。

賢匯智庫為行政會議成員、前保安局局長葉劉淑儀創辦，她目前是該會理事會主席。

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香港於2020年中推行國安法後，以致與美國和英國等西方國家的關係轉差，而美方已對部分港府高層官員實施制裁；上月香港完成基本法23條立法後，美、英政府繼續抨擊香港，彼此再起齟齬。

儘管港府高調反駁美、英方面的批評，但各界大都相信，在基本法23條立法之後，港府正嘗試重建國際關係，也致力與美、英進行溝通，而匯賢智庫此時舉辦全球峰會，並邀請美、英學者專家與會，被視為發揮民間力量，協助港府打開重建國際關係的大門。（編輯：曹宇帆）1130424