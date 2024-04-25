布林肯：訪中將致力解決芬太尼等重要問題

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（中央社台北25日電）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天下午抵達上海，展開為期3天對中國的訪問。他當天晚間透過社群平台表示，此行將致力解決鴉片類藥物芬太尼等重要問題。

布林肯訪中首日在美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）陪同下，赴著名景區豫園遊覽並晚餐，又到體育館欣賞中國CBA籃球賽事，吸引民眾圍觀。香港星島日報今天在報導中引述分析說，從布林肯在上海相對輕鬆的行程來看，雙方稍後的會談氣氛不會太差。

布林肯昨晚在社群平台X發文和影片表示，他此行將致力解決包括合成鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）等重要問題。

他說，芬太尼是18至49歲美國人的頭號殺手，而美國總統拜登和中國國家主席習近平去年底在舊金山會面時已同意合作，阻止芬太尼和生產原料進入美國。

布林肯並表示，這次中國行除將與官員會面，也會和學生、學者、商界領袖以及為美中兩國建立橋梁和聯繫的人士對話。

布林肯說，美方會與中方直接和清晰地溝通，處理美中之間的分歧，而面對面的外交接觸對避免誤解、誤判和促進美國人民的利益非常重要。他期待在上海和北京舉行的會議富有成效。

布林肯於24日下午抵達上海，展開任內第二次對中國的訪問。美聯社指布林肯將和中方官員討論俄烏戰爭、中東局勢、人權、台灣與南海等議題；另外界普遍預期，習近平可望在北京會見布林肯。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1130425