義烏指數預測曾失靈 當地商家對美國大選低調應對

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（中央社台北29日電）美國總統大選將於11月登場，近期浙江義烏有業者表示收到100萬頂川普帽子訂單，顯示有人「押寶」。然而由競選商品製造量建構的「義烏指數」在4年前預測川普當選失靈，使得今年當地商家不願意鬆口談論選舉。

以製銷小商品聞名的浙江義烏，靠著競選商品製造量的「義烏指數」，曾在2016年準確預測川普（Donald Trump）勝出，隨後被視為美國總統大選觀察指標。然而2020年大選，「義烏指數」預測川普連任，結果卻截然不同。

經過4年，隨著美國大選的腳步逼近，曾經失靈的「義烏指數」再次被提起。只不過比起過往，當地的商家更顯低調，更有人表示「美國大選的鍋，義烏不背」。

據中國媒體時代周報報導，近期有義烏當地的商家透露剛接到了100萬頂川普帽子的訂單，雖然也曾接過拜登（Joe Biden）選舉造勢產品的訂單，但「拜登的訂單只有幾款，川普的有2、30款」。

然而這樣的訂單數量是否反映出川普贏面較大？這名商家則表示「2016年的川普還算年輕，現在他也老了，誰能贏我也不知道」。

報導提到，這個商家並不是特例，許多當地業者被問及對於今年美國總統大選的看法時，或急於撇清，或低調回應。有的業者說「訂單多寡是海外客戶決定的，與自己無關」；有人強調「美國大選的鍋，義烏不背」；更有人直白地說「我們生意還做不做了」。

2016年的美國大選，當時義烏的商家表示，川普的競選周邊訂單數量遠遠超過對手希拉蕊（Hillary Clinton），於是「總統候選人競選宣傳物品的市場需求，會轉化為選票」，於是義烏的「宣傳定勝負」使「義烏指數」之名不脛而走。

雖然2020年的選舉結果證明了「義烏指數」無法預測美國大選的走向，義烏的商人也不願對選舉發表評論，但「在商言商」，義烏的商人們仍然樂於承接川普競選周邊的訂單。

當地商家認為，原因無他，「川普是網路和媒體的寵兒，自帶流量」，且川普熱衷於舉行數千人規模的大型競選集會，使得他的競選周邊商品比拜登的更暢銷。（編輯：吳柏緯/邱國強）1130429