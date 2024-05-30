本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
調查局掃蕩8中企挖角 破獲監控設備商浙江大華在台私設據點
首頁 / 兩岸

美在菲律賓部署中程導彈 北京：高度警惕堅決反對

2024/5/30 17:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京30日電）中國國防部新聞發言人吳謙今天說，美方以演習為由在菲律賓部署中程導彈系統，是冷戰結束以來，美方首次在海外與亞太地區部署中導，中方對此高度警惕，並堅決反對。

中國國防部今天表達對美國在菲律賓部署「泰風武器系統」（Typhon Weapons System ，又譯堤豐）的立場。

吳謙在例行記者會上說，近期，美方以演習為由在菲律賓部署中程導彈系統。這是冷戰結束以來，美方首次在海外和亞太地區部署中導，也是美方2019年退出「中導條約」後首次部署此類武器。

吳謙表示，美菲做法將整個地區置於美炮火之下，將巨大戰爭風險帶入域內，嚴重衝擊地區安全格局，嚴重破壞地區和平穩定，中方對此高度警惕、堅決反對。

吳謙又說，中導是極具冷戰色彩的戰略性、進攻性武器。美方此舉是開歷史倒車，鼓動陣營對抗，強化軍事同盟，擠壓別國安全空間，將進一步打破地區戰略平衡，製造新的緊張對立。

他指出，菲律賓將自己綁上美國戰車。中國要求美菲尊重地區國家安全關切，立即停止上述危險行徑。

美國「海軍新聞」今年4月中旬報導，美國陸軍的新型陸基飛彈發射系統登陸菲律賓北部國土，這款首次在第一島鏈現蹤的系統，並參與美菲陸軍為期2週的「堅盾」聯合演習。（編輯：陳鎧妤）1130530

吳謙
回應川普爆炸性發言 中國國防部：喪心病狂共軍對台軍演 中國國防部重彈反獨論調
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.41
更多編輯台推薦新聞：