美在菲律賓部署中程導彈 北京：高度警惕堅決反對

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（中央社記者呂佳蓉北京30日電）中國國防部新聞發言人吳謙今天說，美方以演習為由在菲律賓部署中程導彈系統，是冷戰結束以來，美方首次在海外與亞太地區部署中導，中方對此高度警惕，並堅決反對。

中國國防部今天表達對美國在菲律賓部署「泰風武器系統」（Typhon Weapons System ，又譯堤豐）的立場。

吳謙在例行記者會上說，近期，美方以演習為由在菲律賓部署中程導彈系統。這是冷戰結束以來，美方首次在海外和亞太地區部署中導，也是美方2019年退出「中導條約」後首次部署此類武器。

吳謙表示，美菲做法將整個地區置於美炮火之下，將巨大戰爭風險帶入域內，嚴重衝擊地區安全格局，嚴重破壞地區和平穩定，中方對此高度警惕、堅決反對。

吳謙又說，中導是極具冷戰色彩的戰略性、進攻性武器。美方此舉是開歷史倒車，鼓動陣營對抗，強化軍事同盟，擠壓別國安全空間，將進一步打破地區戰略平衡，製造新的緊張對立。

他指出，菲律賓將自己綁上美國戰車。中國要求美菲尊重地區國家安全關切，立即停止上述危險行徑。

美國「海軍新聞」今年4月中旬報導，美國陸軍的新型陸基飛彈發射系統登陸菲律賓北部國土，這款首次在第一島鏈現蹤的系統，並參與美菲陸軍為期2週的「堅盾」聯合演習。（編輯：陳鎧妤）1130530