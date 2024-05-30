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回應川普爆炸性發言 中國國防部：喪心病狂

2024/5/30 16:59（5/30 17:09 更新）
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前美國總統川普。（中央社檔案照片）
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（中央社記者呂佳蓉北京30日電）前美國總統川普日前說，如果中國在他任內入侵台灣，他會轟炸北京作為回應。中國國防部新聞發言人吳謙今天回應，這樣的言論是非常喪心病狂的。

根據華盛頓郵報報導，川普（Donald Trump）最近在一場美國總統競選募款活動中表示，如果中國在他任內入侵台灣，他會轟炸北京作為回應。

今天中國國防部舉行例行記者會，吳謙被問及這一問題時回應，「如果這一報導是屬實的話，上述言論是非常喪心病狂的」。

吳謙又說，共軍有「三個不相信」，即「不相信有完成不了的任務，不相信有克服不了的困難，不相信有戰勝不了的敵人」。

另外，今天的中國國防部的例行記者會，中共解放軍對台軍演成為熱點議題。吳謙聲稱，共軍東部戰區的聯合演習實現了預期目的，即「打擊了台獨的囂張氣焰，震懾了外部勢力干涉介入」。

吳謙宣稱，「台獨勢力挑釁一次，共軍的反制就會推進一步，直至實現中國的完全統一」。

吳謙並針對總統賴清德的就職演說聲稱，這篇講話「充斥著對台灣同胞的欺騙、對大陸人民的惡意、對洋人主子的諂媚，以及對以武謀獨的妄想，是一篇倚外謀獨、以武謀獨的自白書」。

吳謙又宣稱，「台獨分裂活動」是台海和平的最大現實威脅。

對於美國國務院日前發布聲明稱，美方對中國的圍台軍演深表關切，並呼籲中國保持克制。吳謙對此則說，「怎麼解決台灣問題是14億多中國人民自己的事，不容美方指手畫腳」。

他聲稱，「停止一切台獨分裂行徑，停止勾連外部勢力挑釁」，才是真心緩和台海局勢。

中國當局不滿賴總統的520的就職演說，在23至24日在台灣周邊海空域展開「聯合利劍－2024A」演習。（編輯：邱國強）1130530

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