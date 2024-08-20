凱米颱風7月底暴雨釀災 湖南資興確認50死15失蹤

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（中央社台北20日電）根據湖南省郴州市支持資興應對「格美」（台灣稱凱米）颱風應急救援和恢復重建聯合指揮部19日通報，上個月凱米颱風在中國湖南資興引發特大暴雨災害，目前確認已造成50人死亡，15人失蹤。

綜合陸媒報導，凱米颱風在7月26日至30日引發特大暴雨災害，導致資興市山體滑坡1萬9513處，塌方4萬5629處，149個村6萬6793戶電力中斷，152個村1896個組道路中斷，78個村通訊中斷，1714戶1萬1869間房屋倒塌，受災人口12.8萬人。

災情發生後，湖南省、郴州市集結各方面救援力量，因建築倒塌數量多、鄉村道路狹窄、河道淤泥堆積嚴重、大型機械設備難以進入和展開，共出動消防、武警等1168名專業搜救力量，直升機5架，搜救無人機80餘架。

經過近20天的多方搜救，本月2日郴州市人民政府新聞發布會通報30人遇難35人失蹤。截至19日通報，確認為50人遇難，15人失蹤。目前搜尋失蹤人員的工作還在持續進行中。已營救轉移695人，累計緊急轉移2萬3419人，現安置6737人。

本月2日新華社報導，本輪強降雨期間，資興市平均降雨量達409.9毫米，最大降雨量為673.6毫米。

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郴州市氣象台台長陳偉分析，凱米颱風深入中國內陸後維持熱帶風暴級別，受副熱帶高壓影響，颱風緩慢西行，造成外圍降雨雲系長時間影響。並且颱風影響期間剛好與西南季風相結合，提供源源不斷的水汽，加上資興市地理地形特殊，易形成颱風強降雨中心。

此外，資興的地質也導致災害。湖南省礦產資源調查所地質災害防治中心主任肖穎斌說，此次資興市受災較為嚴重的地區主要為花崗岩分布區，花崗岩風化後的土質為砂質黏性土，土層厚度較大且較鬆散，雨水下滲速度快，短時間大量雨水滲入會迅速增加土體自重，極易引發山體滑坡。（編輯：廖文綺/張淑伶）1130820