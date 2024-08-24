遼寧葫蘆島半天降下一年雨量 10人遇難14人失聯

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（中央社台北24日電）中國遼寧省葫蘆島市19日起連續降下破紀錄豪雨，造成當地特別是建昌縣、綏中縣受災嚴重。官方昨晚通報，強降雨造成當地10人遇難、14人失聯；這次受災較嚴重的鄉鎮，半天就下了一年的雨量。

中國官媒央視新聞報導，葫蘆島市23日晚召開防汛抗洪救災新聞記者會通報，此輪強降雨給葫蘆島市，特別是建昌縣、綏中縣造成極其嚴重的破壞，道路、電力、通信、房屋、農作物等受災嚴重。

初步統計，葫蘆島市受災人口達到18萬8757人，因災損失人民幣103億元（約新台幣460億元）；8條國省幹線、210條農村公路不同程度受損中斷，橋梁受損187座；電力總停線路40條、總停台區3560個，29個鄉鎮286個村12萬8580戶居民用戶受到影響；全市6條幹線通訊光纜損毀，縣、鄉、村1301處接入光纜中斷。

根據通報，隨著道路、通訊基本搶通，經過幾輪逐戶逐人排查，這次災情已造成10人遇難、14人失聯，此外還有1名基層人員因救人不幸喪命。

官員指出，8月19日，受東北冷渦、副熱帶高壓及颱風「雲雀」的水氣輸送共同影響，葫蘆島市出現持續性強降雨，雨量與強度之大，範圍廣、破壞力強，均屬歷史罕見。

據指出，此次最大過程降水量540毫米；最大日降水量527.7毫米，突破遼寧全省極值；最大過程降水量、最大日降水量、最大小時降水量均突破葫蘆島市歷史紀錄。

這次降雨受災較重的鄉鎮，12小時降水量相當於正常年的全年降水量，半天下了一年雨量，綜合強度達到特強等級，為1951年有氣象紀錄以來葫蘆島地區最強降雨。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒）1130824