美祭對中國投資新規 北京：強烈不滿已提交涉

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（中央社台北29日電）美國政府最新宣布，限制美國企業和個人在半導體、人工智慧（AI）和量子領域對中國進行投資，新規明年起生效。對此，北京表態強烈不滿並向美方提交涉，將採一切措施維護自身合法權益。

官媒央視報導，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會回應指出，「中方對美方發布的對華投資限制規則表示強烈不滿、堅決反對」。

林劍說，中方已向美方提出交涉，將採取一切必要措施，堅定維護自身的合法權益。

環球時報等陸媒報導，美國政府28日宣布，限制美國企業和個人在半導體、人工智慧和量子領域對中國進行投資，新規將自2025年1月起生效。

新規旨在防止美國資本和專業知識被用於幫助中國開發可能讓北京獲得軍事優勢的關鍵技術。

報導說，新規的最終版框架與今年6月公布的提案基本一致。美國財政部6月21日公布新規提案，限制和監督美國在中國的人工智慧、電腦晶片和量子計算的投資。該提案源於美國總統拜登（Joe Biden）2023年8月發布的行政命令。（編輯：周慧盈/廖文綺）1131029