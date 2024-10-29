本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

美祭對中國投資新規 北京：強烈不滿已提交涉

2024/10/29 15:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）美國政府最新宣布，限制美國企業和個人在半導體、人工智慧（AI）和量子領域對中國進行投資，新規明年起生效。對此，北京表態強烈不滿並向美方提交涉，將採一切措施維護自身合法權益。

官媒央視報導，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會回應指出，「中方對美方發布的對華投資限制規則表示強烈不滿、堅決反對」。

林劍說，中方已向美方提出交涉，將採取一切必要措施，堅定維護自身的合法權益。

環球時報等陸媒報導，美國政府28日宣布，限制美國企業和個人在半導體、人工智慧和量子領域對中國進行投資，新規將自2025年1月起生效。

新規旨在防止美國資本和專業知識被用於幫助中國開發可能讓北京獲得軍事優勢的關鍵技術。

報導說，新規的最終版框架與今年6月公布的提案基本一致。美國財政部6月21日公布新規提案，限制和監督美國在中國的人工智慧、電腦晶片和量子計算的投資。該提案源於美國總統拜登（Joe Biden）2023年8月發布的行政命令。（編輯：周慧盈/廖文綺）1131029

#中國
#中國外交部
#央視
#拜登
#美方
#美國政府
#環球時報
#北京
#美國
#林劍
林劍
遭控洩密 首次有韓人因涉中國反間諜法被捕印尼驅離中國海警船 北京：願協商妥處海上問題
拜登
美國總統大選在即 拜登提前投票支持賀錦麗拜登最大筆對台軍售 美：增強防衛及與美協同作戰力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：