珠海汽車無差別撞人 當地政府指示航展要安全舉行

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（中央社台北15日電）中國廣東省珠海市體育中心11日晚間發生汽車無差別撞人事件，釀35死43傷，震撼社會。珠海市委常委會14日召開會議，除對受害民眾默哀並強調要對公共安全風險展開排查外，又提到當地正舉行中國航展，要確保活動安全順利舉行。

陸媒珠海特區報消息，14日珠海市委常委召開會議，會議開始前，全體與會的官員起立，向在體育中心駕車衝撞行人案件中不幸遇害的群眾默哀。

珠海汽車無差別撞人案發生在第15屆中國航展舉辦前夕。中國官方十分看重正在珠海舉行的航展，盼藉此向國際社會傳遞軍事力量與政治訊號。

這場會議提到，當前正值第15屆中國航展舉辦期間，要切實提高政治站位，以高度的責任感使命感做好辦展辦會各項工作，有針對性優化調整防範部署，持續優化改進安保措施，進一步提高見警率、管事率，抓好交通組織銜接和運力統籌，精益求精做好服務保障，確保各類活動安全順利舉辦。

會議還表示，要將救治傷員放在首要位置，讓每一位傷者得到最佳治療，最大限度減少因傷致死致殘，安撫好受傷群眾與遇害群眾家屬情緒。

會議強調，要緊盯公共安全領域風險隱患展開全面排查整治，堅持矛盾糾紛早發現、早防範、早化解，嚴防惡性案件和個人極端案事件發生。以「零容忍」態度，依法嚴打突出犯罪。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131115