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賴總統抵夏威夷 國台辦反對過境美國

2024/12/1 15:16（12/1 16:19 更新）
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（中央社台北1日電）總統賴清德出訪首站過境夏威夷。中國大陸國台辦今天表示，堅決反對美台官方往來及「台灣地區領導人」以任何名義、理由過境美國，「這一立場是一貫的、明確的」。

總統賴清德展開「繁榮南島．智慧永續」太平洋友邦之旅，於夏威夷當地時間11月30日抵達首站檀香山。

對此，中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華今天表示，外交部已就此向美方提出嚴正交涉。

陳斌華提到，「賴清德當局上台以來，頑固堅持台獨分裂立場，持續謀獨挑釁，不斷升高兩岸對立對抗，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞安全福祉。無論賴清德當局採取什麼伎倆進行謀獨操弄，都動搖不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。」

陳斌華敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，並警告美國「認清賴清德和民進黨當局的台獨本性和危害，慎之又慎處理台灣問題。」

總統賴清德展開友邦訪問行程，去程將過境夏威夷停留2夜，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1夜，再至帛琉訪問。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1131201

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