逾341萬人報考中國公務員創新高 有職務萬中選一

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（中央社台北1日電）中國經濟承壓之下，越來越多人報考公務員。今年通過公務人員考試資格審查的人數有341.6萬人，再創新高，計劃錄用3.97萬人，相當於每86名通過報名資格者競爭1個錄取名額。

綜合央視新聞與中新網報導，中國中央機關及其直屬機構2025年度公務員公共科目筆試今天舉行，共有341.6萬人通過了資格審查，與去年相比，本次國考報名人數增加近40萬人，報名人數再創新高，有的職務已吸引上萬人報名。

今年國考計劃招錄3.97萬人，較去年多160人，是連續7年增加，其中7成專門招錄應屆大專院校畢業生，也有約7成的工作機會是在縣(區)級及以下直屬機構。

部分職務競爭較為激烈，如中華職業教育社聯絡部一級主任科員及以下職位招錄1人，已經有1萬6702人報名。

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與此同時，還有不少職務乏人問津。截至報名結束前一天，據國考報名專題網頁披露，仍有近300個職位無人報名。

在報名資格方面，年齡依舊規定一般為18歲以上、35歲以下，對於2025年應屆碩士、博士研究生，則放寬到40歲以下。2023年和2024年大專院校畢業生離校時和兩年擇業期內未落實工作單位，且滿足戶口、檔案等條件的，可按應屆畢業生對待。（編輯：張淑伶/周慧盈）1131201