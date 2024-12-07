從文創到運動 台商二代打造特色旅館促兩岸交流

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（中央社記者廖文綺上海7日電）致力於在上海打造台灣文創基地的台資旅館光時旅行，今日宣布將於江西推出子品牌光時青旅。與文創路線的光時旅館不同，光時青旅將設計為大型運動俱樂部，涵蓋多項體育項目，希望藉由體育賽事促進兩岸青年交流。

在上海七寶的麥可將文創園區，可以見到由台灣藝術家施力仁打造的巨大金剛犀牛裝置藝術，這是由台灣獨資旅館光時旅行所打造的文創基地。旅館內陳設眾多藝術品，主打所有看得見的物品都可以購買，致力於幫助台灣文創在上海發展，增進兩岸文化交流。

在今日光時旅行一週年的紀念活動上，台商第二代、一手催生這間旅館的麥可將文創園區總經理連泰瑞談到旅館理念，「我在設計的時候不是把它當作酒店來設計，我們希望這是一個文創的平台、一個體驗的平台、一個感受的平台」，希望旅客能在這感受到文創、文化、歷史所帶來的感動。

連泰瑞說，這一年走來實屬不易，因為光時旅行的經營模式與其他酒店不同，不希望旅客快點來、快點走，而是希望旅客能夠慢下來，因此許多模式都需要重新嘗試。光時旅行公關則透露，酒店雖離市區較遠，但由於附近有多個活動場館，有展會時旅館都是訂滿的。

今日週年活動上也準備了許多台灣古早味遊戲，如尪仔標、滾鐵環、甩陀螺，讓兩岸旅客一同體驗台灣早期的童玩，受到大小朋友熱情歡迎。

光時旅行今日也宣布將在江西推出子品牌光時青旅，由同為台商二代的麥可將文創園區副總經理連凱文做主要規劃者。

光時青旅將由2013年建成的江西玉山麥可將園區改建，在原有歐洲城堡概念裡，注入九大運動主題，包括卡丁車、保齡球、高爾夫、室內外攀岩、室內滑雪場等30多個體育項目，期望打造江西最大的運動俱樂部聚集地。

連凱文接受訪問時表示，會想打造運動主題園區，除了個人熱愛運動之外，主要是他觀察到之前的麥可將酒店客群都是老年團，但老年團不會消費，只會住宿，因此希望打造能夠吸引年輕人消費的場所。

至於為何是青旅，連凱文表示，他觀察到中國青旅跟歐美青旅不同，旅客較少互動，因此希望也能藉由體育賽事，促進兩岸年輕人之間的交流。（編輯：楊昇儒）1131207

7日在光時旅行一週年活動上，兩岸旅客體驗台灣古早味童玩甩陀螺，受到大小朋友熱情歡迎。中央社記者廖文綺上海攝 113年12月7日