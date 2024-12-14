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中國監視器龍頭海康威視終止與新疆5地方政府合約

2024/12/14 10:38（12/14 10:51 更新）
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圖為中國北京天橋上的海康威視攝影機。（路透社）
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（中央社台北14日電）中國監視器設備龍頭海康威視昨天在提交給深圳證交所的文件中宣布，該公司位於新疆地區的5家子公司將終止與當地政府的合約維護服務。這5家公司去年都被美國商務部列入貿易黑名單。

路透社報導，海康威視不再提供合約維護服務的5家公司都在新疆，包括烏魯木齊高新區、墨玉縣、皮山縣、于田縣和洛浦縣，涉及平安城市PPP項目（政府機構與私營部門之間的合約）。項目得標時間為2017年，建設期為一年，維護期則為10至20年不等。

這5家公司分別是烏魯木齊海視新安、墨玉海視電子、皮山海視永安、于田海視美闐、洛浦海視鼎鑫。文件指出，這些子公司將停止業務營運。

海康威視提交的文件沒有說明合約終止的原因，但這5家公司都在去年被美國商務部列入貿易黑名單，指它們涉嫌協助壓迫新疆穆斯林。而早在2019年，美國就已將海康威視列入出口管制實體清單。

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此外，海康威視10月傳出正在進行大規模組織調整，大幅縮減地方研發部門，預計裁員1000多人。今年上半年，海康威視政府部門業務收入出現赤字，主因是地方財政不佳。

海康威視在今年的財報中提到，2024年上半年，中國國內市場需求偏弱，行業分化明顯；海外市場整體平穩，部分地區衝突持續，主要經濟體貿易摩擦增多，考驗公司的全球經營和合規治理能力。（編輯：張淑伶/呂佳蓉）1131213

#新疆
#美國商務部
#海康威視
#出口管制
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