中國監視器製造商大華科技拋售在美業務 中影美國分公司逾4.8億買下

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港17日綜合外電報導）在多年來遭受一系列制裁後，中國主要監視器製造商大華科技出售旗下美國全資子公司全部股份，買家是台灣中影公司的美國分公司，此舉意味大華科技已從美國撤資。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，浙江大華技術股份有限公司在15日晚間發布的最新年報中披露，已將大華美國公司的所有股份出售。買家是台灣 中影 中影小檔案 原名：中央電影公司

總資產：新台幣118億元

成立時間：1954年

重要資產：中影文化城、新世界大樓、中影八德大樓

營運中戲院：梅花數位戲院、台北真善美戲院、屏東戲院、台南真善美戲院

重要修復作品：喜宴、飲食男女、推手、河流、青少年哪吒、愛情萬歲、戀戀風塵、童年往事

負責人：郭台強 資料來源：中影官方網站黨產會 看更多 關閉 公司的美國分公司（Central Motion Picture USA），交易金額為1500萬美元。其中包括向買家出售大華加拿大子公司所持有的100萬美元庫存產品。

這項協議於1月3日簽署，並於當月底完成交易，大華美國公司已從大華科技脫離。根據最新的年度報告，這是大華科技在美國僅存的業務。

大華科技沒有具體說明出售美國子公司的任何原因，截至發稿，也沒有回覆日經亞洲的詢問。

根據時任總統川普簽署的2019年國防授權法（NDAA），大華科技生產的監視器被歸類「涵蓋的電信設備或服務」。該法案於2020年8月生效後，大華科技以及華為、中興通訊、海能達和杭州海康威視被禁止與美國聯邦機構簽訂採購合約。

美國商務部2019年10月把28個中國公共安全機構和企業列入「實體清單」，包括大華科技、海康威視、海能達、科大訊飛、商湯科技、曠視科技和美亞柏科。

此舉源自於新疆維吾爾自治區的維吾爾族穆斯林和其他少數民族遭受不當對待的指控。貿易黑名單意味這些實體被視為「違背美國外交政策利益」，因此禁止這些公司未經美國政府批准而從美國公司購買零組件。

至於這次的買家中影公司，是台灣電影公司和農業教育電影公司於1954年合併成立。在台灣一黨專政時代，中影公司主要由國民黨控制，直至2005年前總統陳水扁執政下才改為民營，後來由鴻海創辦人郭台銘的弟弟郭台強接管，並擔任董事長至今。

中影公司並沒有回應日經亞洲為何要收購大華美國公司的問題。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130418