加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／中華電布局「海地星空」 簡志誠：乾淨網路提升台灣地位
首頁 / 兩岸

中國11月規上工業企業利潤年減7.3% 連4個月下跌

2024/12/28 11:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）據中國國家統計局公布，中國11月全國規模以上工業企業利潤下降7.3%，是連續4個月出現按年下跌。今年1至11月中國全國規模上工業企業累計利潤也年減4.7%。

據中國國家統計局27日公布，11月中國全國規模以上工業企業營業收入年增0.5%，10月為下降0.2%，當月營業收入連續2個月回升。今年1至11月中國全國規模以上工業企業累計營業收入保持增長，年增1.8%。

不過，11月中國全國規模以上工業企業利潤年減7.3%，在去年高基數基礎上降幅較10月份縮小2.7個百分點。

中國全國規模以上工業企業利潤已連續4個月出現按年下跌。8月年減17.8%，9月年減27.1%，10月年減10%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國國家統計局工業司統計師于衛寧表示，受價格回升、營收轉增帶動，工業企業盈利空間改善，反映企業效益基本面情況的毛利潤降幅連續2個月縮小。3大門類中，採礦業利潤降幅較10月份縮小10.9個百分點，製造業降幅縮小0.3個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤當月增長4.8%，較10月份加快0.3個百分點。

于衛寧表示，雖然規模以上工業企業利潤仍處下降區間，但隨著政策組合效應持續顯現，工業企業利潤降幅繼續縮小，效益狀況有所改善。（編輯:陳鎧妤/張淑伶）1131228

于衛寧
中國10月規模以上工業企業利潤年減10% 降幅縮小中國9月規模以上工業企業利潤年減27.1% 降幅擴大
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：